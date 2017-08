Firma de asigurare City Insurance a anuntat marti ca a platit daune de 304,5 milioane lei (67,7 milioane euro) in primele sase luni ale acestui an, cu 97,4% mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut, in contextul in care compania a reusit sa iasa recent din procedura de redresare financiara impusa de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) in aprilie 2016.