Dobanzile la conturile de economii nu mai depasesc 1% la marile banci, iar comisioanele erodeaza in unele cazuri orice urma de profit. Luand in calcul si inflatia care va ajunge la 1,9% pe final de an, dupa cum estimeaza economistii BNR, plasarea unor sume de pana in 40.000 - 50.000 lei in conturile de economii ar putea sa va aduca la final de an un minus, nicidecum un profit. In plus, tineti seama si de impozitul catre stat si toate comisioanele pe care banca ar putea sa le perceapa pentru cele 2 conturi deschise: cel curent si cel de economii.

Sa presupunem ca detineti o suma de 10.000 lei si decideti sa o plasati intr-un cont de economii, in dorinta de a beneficia de mai multa flexibilitate. Veti putea retrage oricand banii, iar dobanda va fi calculata la zi, astfel incat si daca mentineti doar cateva zile acei bani in contul de economii veti putea sa ii inmultiti.

In teorie suna foarte bine, insa actualele dobanzi din piata va vor aduce la final de an pe minus, mai ales daca obisnuiti sa va informati in prealabil despre toate comisioanele percepute de banci. Dintre primele 10 banci din piata, 4 percep comisioane de administrare a contului de economii, care pot ajunge chiar la 4 lei.

Cinci banci din top 10, in schimb, nu taxeaza administrarea unui cont de economii, dar au in unele cazuri comisioane pe contul curent, obligatoriu daca vrei sa accesezi produsele de economisire.

Luand in calcul o dobanda de 0,40% pe an, o medie a dobanzilor practicate de cele mai mari banci din piata la contul de economii, castigul brut dupa un an ar fi de 40 de lei. Insa, din acesti bani statul va retine 6,4 lei, iar deponentul va ramane pe net cu 33,6 lei. Totusi, luand in calcul comisioanele maxime de administrare a contului de economii, de pana la 4 lei pe luna, ati fi ramas in cont cu un minus de 14,4 lei.

In plus, pentru a mentine un cont de economii, toate bancile solicita si deschiderea unui cont curent, care - in unele cazuri - este comisionat si el cu cativa lei pe luna. Deci, luand in calcul toate costurile in relatia cu banca, minusul s-ar adanci.

Toate acestea fara sa luam in considerare inflatia, care la final de an va ajunge potrivit BNR la 1,9%. In medie, insa, probabil in acest an orice depozit sau cont de economii va fi afectat de o devalorizare de 1-1,2% (cat ar putea fi inflatia medie). La o suma de 10.000 de lei, impactul inflatiei ar fi de circa 100 lei. O suma semnificativa, care - desi nu se vede in conturi - reprezinta o pierdere reala pentru orice investitor in sensul puterii de cumparare.

Mai mult, anul viitor, banca centrala estimeaza o inflatie de 3,2% la final de an, iar in iunie 2019 rata anuala va ajunge chiar la 3,5%. Prognozele BNR nu tin cont insa de supraacciza la carburanti, anuntata marti de Guvern. Ca urmare, o scumpire in lant a preturilor va eroda si mai mult puterea de cumparare a banilor din conturi, iar la o investitie de 10.000 de lei va puteti astepta sa pierdeti 200-300 de lei in putere de cumparare.

Cateva recomandari simple pentru a reusi sa obtineti cat mai mult de pe urma banilor vostri, in acest mediu de dobanzi extrem de scazute:

Fiti atenti la comisioanele percepute de banci, pentru ca ati putea pierde orice bruma de castig dupa aplicarea comisioanelor de administrare a contului de economii sau chiar a contului curent

Daca nu pierdeti prea mult prin schimbarea relatiei cu actuala banca sau daca nu aveti produse/servicii la care nu puteti renunta, puteti trece la banci mai mici, care practica si dobanzi de peste 1-1,5% la conturile de economii

Daca nu aveti nevoie de banii respectivi intr-un orizont de timp bine definit, puteti sa ii plasati in depozite la termen, care ofera dobanzi mai mari decat conturile de economii

La sume mari de bani, puteti accesa si servicii de private banking, unde economiile vor fi bonusate superior

Banca Dobanda la contul de economii* BCR 0,15% (variabila) Banca Transilvania 0,30% BRD 0,40% Raiffeisen Bank 0,25% UniCredit Bank 0,25% CEC Bank Nu are in oferta ING Bank 0,70% Alpha Bank 0,40% Bancpost 0,45% OTP Bank 0,60%

* Dobanzile sunt valabile pentru depuneri de peste 500 de lei. Acestea ar putea fi mai mari daca clientul isi incaseaza pensia sau salariul la respectiva banca

