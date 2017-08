Banca Nationala a Romaniei (BNR) mentine, deocamdata, neschimbate conditiile de politica monetara, insa “se aduna argumentele in a actiona in perioada urmatoare”, sustine guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Potrivit acestuia, inflatia va accelera in perioada urmatoare, astfel ca, banca centrala a revizuit in urcare prognoza pentru intregul interval de prognoza. Cu toate acestea, inflatia va ramane in intervalul din jurul tintei, a subliniat guvernatorul.

Mugur Isarescu sustine ca deciziile de politica monetara ale BNR trebuie sa tina cont si de ceea ce se intampla in regiune si in Europa in general.

“Se aduna argumentele pentru a actiona in perioada urmatoare, insa nu putem sa luam o decizie rupti de ceea ce se intampla in zona noastra si in Europa in general. Asteptam si ce va hotara Banca Centrala Europeana, pentru ca este o decizie importanta pentru viitorul deciziilor nosatre. Trebuie sa actionam, dar am avut in vedere acest context regional si inetrnational ca nu cumva interventia noastra sa aiba efecte de alta natura, perverse”, a subliniat guvernatorul BNR, in conferinta de presa sustinuta dupa sedinta de politica monetara.

BNR a decis mentinerea dobanzii de politica monetara la 1,75% pe an si a ratelor rezervelor minime obligatorii atat la lei cat si la valuta.

Banca centrala a luat aceasta decizie in contextul in care rata anuala a inflatiei si-a accentuat tendinta ascendenta in iunie 2017, ajungand la 0,85% (de la 0,64% in luna anterioara), nivel superior celui prognozat. Cresterea a fost determinata de evolutia preturilor volatile ale produselor alimentare si a celor din tutun, dar si de accelerarea inflatiei de baza. Efectele acestora au fost partial compensate de impactul scaderii dinamicii anuale a pretului combustibililor.

Rectificarea bugetara, printre incertitudinile asupra inflatiei

Pentru perioada urmatoare, incertitudinile si riscurile asociate inflatiei provin din mediul intern si extern. “Pe plan intern, acestea sunt sporite de conduita politicii fiscale si a celei de venituri, inclusiv in contextul preconizatei rectificari bugetare. Pe plan extern, relevante raman incertitudinile si riscurile legate de cresterea economica si evolutia inflatiei in zona euro si pe plan global, in contextul negocierilor pentru Brexit si al politicilor economice din SUA”, a mai spus Isarescu.

In consecinta, "noul scenariu al prognozei reconfirma perspectiva accelerarii inflatiei pe intreg orizontul de proiectie. Fata de raportul precedent, traiectoria crescatoare a ratei anuale prognozate a inflatiei a fost revizuita in sens ascendent pe intreaga sa intindere, mai cu seama pe orizontul scurt de timp, ramanand insa in interiorul intervalului tintei", a subliniat guvernatorul.