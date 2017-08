Acuzatiile la adresa bancilor, potrivit carora multe dintre acestea folosesc metode de “optimizare fiscala” pentru a declara pierdere, cu scopul de a nu plati impozit pe profit statului roman, trebuie demonstrate cu PROBE! Altfel, se poate ajunge in instanta. In plus, sunt necesare controale fiscale amanuntite pentru a demonstra intentia de evitare a taxelor si reglementarile care au fost incalcate, sustine guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in replica la afirmatiile ministrului Finantelor Publice, Ionut Misa, cu privire la bancile care evita plata taxelor la stat.

Potrivit guvernatorului, constatarea ministrului Finantelor ca anumite banci nu au facut profit in ultimii ani este corecta, insa de aici nu trebuie sa se inteleaga faptul ca acele banci nu au facut profit pentru ca nu au vrut sa plateasca impozit pe profit.

“Cred ca domnul ministru (al Finantelor, Ionut Misa, n.r.) a dat un mesaj corect, in sensul ca a facut o constatare, pe care nu trebuie sa o cautam, nu ne trebuie liste. Bilanturile anuale ale bancilor sunt publicate, sunt publice, in fiecare an. Deci nu cred ca trebuie sa faca cineva liste sau sa solicite liste, sunt cunoscute foarte bine. Acum, de ce nu au facut profit, este o alta intrebare. Asta trebuie sa se cerceteze”, a declarat Mugur Isarescu, intr-o conferinta de presa.

In opinia sa, insa, “una este sa faci o constatare ca o institutie nu are profit si, deci, nu plateste impozit pe profit, si alta e sa te uiti in contabilitate si sa constati ca nu a facut profit, pentru ca unele operatiuni au fost la marginea legii sau in afara legii”.