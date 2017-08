Propunerea legislativa de introducere a sistemului privind plata defalcata a TVA nu a ramas fara reactii din partea specialistilor in fiscalitate si a mediului de afaceri. La unison, acestia spun ca efectele asupra mediului de afaceri vor fi devastatoare, ca antreprenorii mici si onesti vor fi cei mai loviti si ca s-ar putea genera blocaje majore in economie.

Ministerul Finantelor a publicat proiectul de ordonanta privind plata defalcata a TVA (split payment), masura prevazuta in programul de guvernare al actualului guvern PSD-ALDE si care urmeaza sa se aplice din 1 octombrie, care prevede ca toate companiile platitoare de TVA trebuie sa deschida conturi separate pentru plata taxei, din care numai pot folosi bani decat cu acordul Fiscului, iar orice greseala in plata TVA va atrage o amenda de 50% din suma.

Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei atrage atentia ca aceasta masura va genera dificultati de cash-flow majore pentru contribuabilii onesti si blocaje operationale semnificative pentru toate partile implicate – trezorerie, institutii de credit si ANAF – si a solicitat consultarea prealabila a Comisiei Europene si efectuarea unui studiu de impact profund cu privire la costurile si beneficiile aferente tuturor partilor implicate. “CDR sustine fara echivoc lupta impotriva evaziunii fiscale, dar in masura proportionala si fara a genera povara administrativa suplimentara”.

Si consultantul fiscal Gabriel Biris, fost secretar de stat in Ministerul Finantelor, a publicat pe profilul sau de Facebook o prima estimare a impactului masurii: firmele vor deschide circa 300.000 de conturi noi, lucru in favoarea bancilor.

Reactii au venit si de la Platforma Romania 100, proiectul initiat de Dacian Ciolos, care avertizeaza ca aceasta masura va genera birocratie, ii va lovi pe antreprenorii corecti si va bloca economia.

„Obligarea romanilor corecti sa-si deschida cate un cont separat pentru plata taxei pe valoare adaugata (TVA) - de la 1 octombrie 2017, va crea un mecanism birocratic care va ingreuna si mai mult activitatea antreprenorilor de familie, mici, mijlocii si mari. Mecanismul Split-TVA, aplicat obligatoriu de la 1 octombrie printr-un proiect de Ordonanta al Guvernului Tudose, va obliga firmele sa-si deschida cont separat de TVA, la Trezorerie sau la banci, din care sa nu poata retrage bani, ci doar sa-i primeasca de la clienti. In mod concret, contul defalcat de TVA (split payment) va forta sute de mii de romani sa faca doua plati pentru fiecare factura achitata prin banca: prima plata in contul deja existent pentru valoarea fara TVA a bunurilor sau serviciilor cumparate si cea de a doua plata in contul defalcat de TVA”, se arata in analiza publicata de Platforma Romania 100.

In analiza publicata au fost identificate 10 mijloace prin care mecanismul Split TVA loveste firmele corecte care reprezinta coloana vertebrala a economiei:

Atac asupra antreprenorilor corecti

Lipsa de timp pentru implementare si anularea dialogului in relatia cu mediul de afaceri

Costuri mai mari pentru firme si pentru angajati

Scade increderea intre actorii economici

Cresc costurile IT, cheltuieli care nu au fost bugetate de catre intreprinzatori

Campionii nationali, companiile cu activitate complexa, vor fi sufocati de birocratie

Mai putin timp pentru dezvoltare

Problemele mari pentru cash-flow-ul companiilor, adica, “sangele care iriga orice afacere”

Vor creste costurile statului, ceea ce inseamna taxe mai mari pentru antreprenori

Contraventiile vor “ingropa” activitatea intreprinzatorilor corecti si ii vor descuraja pe tineri sa deschida afaceri

