"Am dori sa atragem atentia asupra consecintelor atrase de implementarea sistemului, atat la nivelul contribuabililor ce vor avea dificultati operationale in vederea implementarii sistemului intr-un termen extrem de scurt, precum si la nivelul ANAF care va avea sarcini suplimentare cu privire la aprobarea solicitarilor de transfer a unor sume din contul de TVA in contul curent”, a declarat Mihaela Mitroi, Liderul Departamentului de Consultanta Fiscala si Juridica, PwC Romania si Europa de Sud Est.

Aceasta masura ar urma sa genereze costuri suplimentare pentru companii, care vor fi nevoite sa recurga la o adaptare a sistemelor IT si a procedurilor interne de lucru. De asemenea, costurile suplimentare vor aparea si in urma tranzactiilor bancare.

„Noul sistem privind plata defalcata a TVA va genera dificultati de cash-flow majore la nivelul companiilor, costuri suplimentare si sarcini aditionale pentru contribuabili legate de adaptarea sistemelor IT si a programelor de contabilitate, gestionarea platilor, precum si cu modificarea procedurilor interne de lucru. De asemenea, companiile vor suporta costuri aditionale cu comisioanele bancare generate de cresterea semnificativa a tranzactiilor bancare si cu eventualele sanctiuni impuse in cazul unor erori sau intarzieri de implementare", a adaugat Mihaela Mitroi.

Potrivit proiectului de ordonanta, sistemul privind plata defalcata a TVA se va aplica optional incepand cu 1 septembrie 2017, urmand a fi obligatoriu incepand cu 1 octombrie 2017. Conform noului sistem privind plata defalcata a TVA ce se doreste a fi implementat, la momentul efectuarii unei livrari de bunuri/prestari de servicii furnizorul va avea obligatia de a comunica beneficiarului un cont dedicat de TVA (deschis la unitati ale trezoreriei statului sau la institutii de credit), urmand ca beneficiarul sa efectueze plata contravalorii TVA in contul de TVA al furnizorului, fiecare factura avand, in acest sens, doua plati aferente, una pentru TVA, respectiv, una pentru baza impozabila.

O masura de acest tip nu a mai fost implementata in niciun alt stat membru al Uniunii Europene, un sistem similar fiind propus spre implementare doar optional in Polonia si anumite sectoare din Italia.

„Pentru implementarea acestui sistem este necesara obtinerea unei aprobari din partea Comisiei Europene privind aplicarea unei masuri de derogare de la Directiva de TVA, intrucat limitarea scopului in care pot fi utilizate sumele de TVA colectate si implicit a dreptului de dispozitie asupra acestora este asimilata cu un drept de dispozitie al administratiei fiscale asupra sumelor de TVA. O asemenea masura nu a fost implementata in niciun alt stat membru al Uniunii Europene, un sistem similar fiind propus spre implementare doar optional in Polonia si numai pentru anumite sectoare specifice din economie unde riscul evaziunii fiscale este ridicat in Italia, care a obtinut si o derogare in acest sens”, a conchis Mihaela Mitroi.

Sumele incasate in contul de TVA pot fi folosite de catre contribuabili doar pentru a achita la randul lor TVA datorata catre furnizorii acestora sau catre bugetul de stat la termenele stabilite de lege. In cazul incasarilor in numerar, cu cardul sau prin substitute de numerar, contribuabilul va avea obligatia virarii in contul de TVA propriu a sumelor de TVA aferente in termen de maxim 3 zile lucratoare de la incasare. Sumele din contul de TVA pot fi transferate catre un cont curent al titularului numai cu aprobarea prealabila a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), procedura si conditiile de aprobare urmand a fi publicate.

PwC este o retea de firme prezenta in 157 de tari cu mai mult de 223.000 de consultanti ce ofera servicii in domeniul auditului, consultantei fiscale si consultantei pentru afaceri.

Sursa foto: By Mc Satori / Shutterstock.com