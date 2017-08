Reintroducerea supraaccizei la carburanti va afecta prgnoza de inflatie a Bancii Nationala a Romaniei (BNR), care deja a majorat estimarile pentru 2017 si 2018 in cel mai recent raport asupra inflatiei, prezentat marti intr-o conferinta de presa. Pentru acest an, prognoza este in crestere de la 1,6%, estimata in mai, la 1,9%, iar pentru anul viitor de la 3,1% la 3,2%.

Totodata, banca centrala preconizeaza ca inflatia va ajunge la 3,5% in iunie 2019, ceea ce ar reprezenta atingerea nivelului superior al intervalului de variatie din jurul tintei de inflatie, de 2,5% plus/minus un punct procentual.

“Ne va afecta (introducerea supraaccizei la carburanti -n.r.), va impinge inflatia in sus. Deocamdata nu am introdus-o (in prognoze-n.r.)pentru ca este o discutie, inca. Noi introducem in datele de prognoza informatiile care au un grad ridicat de certitudine. Ati vazut, la riscuri, politica fiscala si cea salariala reprezinta riscuri sa impinga inflatia in sus”, a declarat guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, in cadrul conferintei.

In cadrul raportului, BNR tocmai remacase “atenuarea dinamicii anuale a pretului combustibililor ca urmare a corectiei inregistrate de cotatiile titeiului pe parcursul T2 2017”.

Ministerul Finantelor propune, printr-un proiect de ordonanta, majorarea semnificativa a accizelor la carburanti de la 1 septembrie, ceea ce inseamna ca soferii vor plati mai mult pentru benzina si motorina.

Practic, Ministerul Finantelor propune revenirea accizelor la carburanti exact la nivelul din 2016, cand era in vigoare supraacciza de 7 eurocenti pe litrul de carburant introdusa de guvernul PSD condus de Victor Ponta in 2014.

Supraacciza a fost eliminata la inceputul acestui an, dar, se pare, nu pentru mult timp.