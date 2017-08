Valoarea unui Bitcoin a ajuns pe 8 august la un maxim de 3.525 de dolari, dupa un parcurs impresionant inregistrat de la inceputul lunii, cand acesta valora in jur de 2.760 de dolari. Popularitatea acestei monede virtuale este raspandita de ani buni si in Romania. Numai anul trecut, numarul clientilor Bitcoin Romania s-a dublat fata de anul anterior, iar sumele tranzactionate au depasit 25 de milioane de euro. Am selectat cativa comercianti din Romania care accepta plata cu aceasta moneda digitala.

Platile cu Bitcoin se realizeaza prin scanarea unui cod QR sau prin transferarea sumei la adresa de sub cod, folosind portofelul Bitcoin pe care vi-l puteti instala pe telefonul mobil. Volatilitatea acestei monede este unul dintre principalele riscuri pe care utilizatorii le iau in calcul in momentul in care accepta sa o utilizeze.

Fie ca vorbim de cumparat bilete de avion, gadget-uri sau chiar si de plata facturilor la gaze sau a unei mese luate in oras, Bitcoin poate lua locul numerarului sau cardurilor. Va prezentam mai jos o parte dintre comerciantii prezenti la noi in tara care permit acest lucru.

Restaurante

Grano a introdus plata cu moneda virtuala la mijlocul anului 2014. In acel moment, proprietarul Grano a declarat pentru wall-street.ro ca i-a venit aceasta idee dupa o serie de vizite in Canda si SUA, unde a observat ca foarte multe locatii acceptau aceasta moneda.

Magazine Online

Cei de la F64 au introdus in 2015 optiunea de plata prin intermediul monedei Bitcoin pentru clientii magazinului online. CEO-ul magazinului online anuntase inca din 2014, in cadrul unei emisiuni Wall-street 360, aceasta mutare,

“Vrem sa implementam plata prin bitcoin pana la finalul anului. Suntem deja in discutii si estimam ca pana inainte de sarbatori vom reusi sa punem sistemul de plata in functiune. Bitcoin este o inovatie in domeniul platilor online, insa nu stiu cat de mult se potriveste pe modelul nostru de business, dar noi vom incerca”, declara la acel moment Marian Alecsiu.

Pc Garage, unul dintre cele mai mari magazine online de produse IT si electronice din Romania, si Vola.ro, agentia de turism online, au implementat acesta optiune in 2015. Implementarea a fost realizata prin intermediul platformei de plati Netopia mobilPay. CEO-ul companiei descria la acel moment tehnologia din spatele monedei ca fiind una extraordinara.

“mobilPay este prima platforma care le ofera comerciantilor optiunea de a accepta Bitcoin, fara niciun cost sau efort suplimentar. Cand am pornit la drum nu ne asteptam la rezultate exceptionale, pentru ca plata cu Bitcoin nu genereaza beneficii enorme pentru useri si comercianti. Insa tehnologia din spatele sau este extraordinara, reprezinta urmatorul pas in tot ceea ce inseamna online. Ne bucura si ne surprinde deschiderea pe care o au comerciantii romani fata de Bitcoin. Vom continua sa promovam tot ce inseamna comunitate Bitcoin in Romania: dezvoltatori, comercianti si utilizatori”, declara Antonio Eram, CEO si Fondator Netopia mobilPay.

Terminalele care iti permit sa iti platesti ratele sau facturile cu Bitcoin

ZebraPay permite prin reteaua lor de terminale de plata de tip self-service, amplasate in peste 350 de localitati din tara, achitarea facturilor la servicii precum internet, gaze, telefonie, apa, televiziune.

Sursa foto: Julia Tsok/ Shutterstock.com