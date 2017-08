Implementarea noului sistem de plata a TVA in cont separat "peste noapte", fara timp de pregatire si in lipsa unei analize de impact, va genera dificultati majore de flux de numerar companiilor care isi platesc cinstit taxele. Mai mult, unele dintre acestea ar putea intra in insolventa, sustine Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR).

Membrii Coalitiei nu sunt de acord cu implementarea noului sistem si sustin ca stabilitatea si transparenta cadrului fiscal sunt cruciale in vederea unei dezvoltari economice predictibile si sustenabile a Romaniei. Acestia declara ca sustin lupta pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, insa proportional cu costurile administrative ce revin contribuabililor onesti.

“Noul sistem privind plata defalcata a TVA, in primul rand va genera dificultati majore de flux de numerar, cu consecinta necesitatii atragerii unor noi surse de finantare, sau in cazuri nefericite, chiar cu intrarea in insolventa a agentilor economici onesti. In plus, odata cu aplicarea sistemului se intentioneaza aplicarea unor sanctiuni considerabile (amenzi in valoare de 10% - 50% din valoarea TVA nevirata in contul furnizorului / prestatorului), chiar si in situatia unor plati facute din greseala in alte conturi decat conturile dedicate de TVA”, se arata in comunicatul transmis de CDR.

Evaziunea din domeniile cu risc nu va fi combatuta

Membrii Coalitiei mai spun ca evaziunea fiscala din domeniile cu risc fiscal ridicat de nedeclarare a veniturilor nu va fi combatuta de noul sistem de plata defalcata a TVA.

“Dorim sa semnalam faptul ca o astfel de masura prin care sunt indisponibilizate sumele de TVA, prin limitarea scopului pentru care pot fi folosite si deci a dreptului de dispozitie asupra acestora, reprezinta o ingerinta asupra dreptului de proprietate al firmelor, ceea ce ridica probleme de constitutionalitate a acestor masuri”, sunt de parere oamenii de afaceri.

CDR considera ca aceasta masura va cauza blocaje operationale majore in activitatea tuturor partilor implicate – companii, care in faza initiala vor trebui sa efectueze toate demersurile necesare implementarii noului sistem, unitati ale trezoreriei statului, care vor fi asaltate de un numar foarte mare de cereri privind conturile de TVA, precum si ANAF care va trebui sa aprobe toate solicitarile de transfer din contul de TVA in contul curent.

Noul sistem va avea costuri semnificative pentru contribuabilii onesti

In aceste conditii, membrii CDR nu sustin implementarea acestui sistem, anticipand blocaje majore in activitatea companiilor si a autoritatilor, fara existenta unui efect real asupra evaziunii fiscale rezultate din nedeclararea veniturilor in domenii cunoscute a avea risc fiscal ridicat, dar cu costuri semnificative pentru contribuabilii onesti.

Totodata, CDR considera necesara consultarea in prealabil a Comisiei Europene, precum si intocmirea unui studiu care sa evidentieze impactul asupra evaziunii fiscale si costurile pentru mediul de afaceri.

Ministerul Finantelor a publicat recent proiectul de ordonanta privind plata defalcata a TVA (split payment), masura prevazuta in programul de guvernare al actualului guvern PSD-ALDE si care urmeaza sa se aplice din 1 octombrie, care prevede ca toate companiile platitoare de TVA trebuie sa deschida conturi separate pentru plata taxei, din care nu mai pot folosi bani decat cu acordul Fiscului, iar orice greseala in plata TVA va atrage o amenda de 50% din suma.

Sistemul se va aplica optional incepand cu 1 septembrie 2017, urmand a fi obligatoriu incepand cu 1 octombrie 2017.

Sursa foto: RomarioIen / Shutterstock