ING Bank Romania raporteaza pentru primul semestru al anului un profitul net de 255 milioane lei, in scadere cu circa 8% fata de perioada similara de anul trecut, in contextul in care rezultatul din 2016 a fost influentat puternic de vanzarea actiunilor Visa Europe, cu 100 milioane lei. Pe de alta parte, profitul brut din primele 6 luni a urcat cu 45%, la 303 milioane lei, excluzand venitul exceptional din vanzarea participatiei la Visa.

Banca a anuntat ca a castigat in ultimul an 117.000 de clienti noi, iar cota de piata pe creditare a crescut de la 7,1% la 8,6%. Pe depozite, cota de piata a urcat de la 7,3% la 7,9%.

"Profitul brut a ajuns la 303 milioane lei la finalul primei jumatati a anului 2017, sustinut de o crestere comerciala puternica, de eficientizarea operatiunilor si de o politica de risc sanatoasa si consecventa", se arata in comunicatul ING.

Schimbarile tehnologice majore, comportamentul clientilor precum si studiile recente de piata arata o societate care se indreapta tot mai mult catre o economie digitala si care va renunta tot mai mult la cash.

Veniturile totale ale ING Romania au ajuns la 698 milioane lei, cu 27% mai mari comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, fara a lua in calcul veniturile exceptionale obtinute din vanzarea actiunilor Visa, in principal datorita volumelor mai mari si a numarului mare de noi clienti activi. De asemenea, costurile operationale au crescut cu 13%, la 352 milioane lei, comparativ cu S1 2016, fiind influentate de investitiile in dezvoltarea activitatii, IT, infrastructura si noi angajati.

Portofoliul de credite a crescut cu 23% in ultimul an, atingand pragul de 20 miliarde de lei in acest prim semestru, cu un portofoliu echilibrat intre persoane fizice si companii. Creditarea companiilor mici si mijlocii a inregistrat o crestere de 31% de la un an la altul. Pe de alta parte, volumul depozitelor a crescut cu 16% din iunie 2016, pana la 23 miliarde lei.

"Costurile de risc au ajuns la 43 milioane lei, cu 45% mai mult fata de iunie 2016, in primul rand datorita cresterii volumului de credite noi si datorita evaluarii periodice a portofoliului, pentru a asigura nivele de provizionare adecvate", precizeaza banca.

Rata creditelor neperformante continua sa fie mult sub media pietei, la 3,8% dupa primul semestru, si cu 0,8% mai mica fata de aceeasi perioada a anului trecut.

ING: 61% dintre interactiunile cu Home'Bank sunt de pe mobile

ING Bank mentioneaza ca are 677.000 de clienti activi de Internet Banking (platforma Home'Bank), care in ultimele 6 luni au accesat contul de 29 milioane de ori, in 61% dintre cazuri de pe telefonul mobil. In primul semestru din 2017, clientii au folosit aplicatia pentru 10,4 milioane de tranzactii, o crestere de 26% fata de perioada echivalenta din 2016.

Totodata, platforma de cash-back la shopping ING Bazar a fost folosita de 53.000 clienti in ultimul an, cu 29% mai multi, sumele totale returnate ajungand la 4,6 milioane lei.

Astazi, ING emite numai carduri contactless, care genereaza 20% din totalul tranzactiilor realizate la POS-uri si 27% din tranzactiile e-commerce, conform rapoartelor de la finalul lunii iunie. Cum ING detine o cota de piata pe segmentul de carduri emise de 9,2%, clientii bancii sunt de doua ori mai activi in comparatie cu ceilalti posesori de carduri din Romania.

Potrivit bancii, oferta ING Card Complet, lansata in acest an in aprilie, a dus la o crestere cu 21% a numarului de clienti care isi incaseaza salariul la ING fata de aceeasi perioada a anului 2016.