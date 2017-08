Creditarea populatiei a acceerat semnificativ in ultimii ani, pe fondul dobanzilor reduse si revenirii apetitului pentru consum. In cea ce priveste creditarea de consum, cresterea a avut la baza si faptul ca vechile imprumuturi, contractate in perioda de dinainte de criza, au ajuns la scadenta, astfel incat iesirea din criza i-a gasit pe romani cu bugetele eliberate de unele datorii anterioare.

In aceste conditii, in ultimul an, bancile au acordat credite noi de consum, in lei, in ritmuri lunare care au atins chiar si doua miliarde de lei, aproximativ dublu fata de ritmurile din 2008. In schimb, bancile nu mai acorda credite in valuta, decat in foarte mica masura, in timp ce in perioada dinainte de criza finantarile se acordau in mare masura si in moneda straina.

Cum arata dobanzile la imprumuturile in moneda nationala?

Indicatorul de referinta pentru stabilirea dobanzilor la creditele in lei, in majoritatea cazurilor, este ROBOR la 3 luni. Acesta variza, in prezent, in jurul valorii de 0,87% pe an, nivel extrem de redus comparativ cu cele din perioada anterioara crizei. In aceste conditii, si dobanzile la creditele de consum s-au stabilizat in jurul a 9% pe an, cu diferente semnificative in functie de scadenta.

Astfel, pentru creditele noi pe perioade de pana la un an, dobanzile sunt, in prezent, sub 6% pe an, in medie, in scadere de la 7,93% pe an in urma cu 12 luni, potrivit datelor BNR.

Pentru creditele pe perioade cuprinse intre 1 si 5 ani, dobanzile practicate de banci sunt la aproximativ 9,3% pe an, in scdere usoara fata de anul trecut. In schimb, pentru perioade mai lungi de 5 ani, dobanzile au urcat cu aproximativ un punct procentual in ultimele 12 luni, la aproximativ 6,5% pe an, in medie.

Un alt aspect important in creditarea de consum consta in faptul ca majoritatea bancilor percept, pentru creditele de consum, dobanzi fixe, astfel incat debitorul scapa si de riscul de dobanda.

Creditarea a migrat puternic catre lei

Ritmul de creditare totala a ajuns, in 2017, la niveluri comparabile cu cele din 2008, insa imprumuturile de consum se acorda aproape exclusiv in lei, debitorul fiind scutit de riscul valutar.

In aceste conditii, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), in iunie 2017, soldul creditelor de consum a depasit 55 de miliarde echivalent lei, din care aproape trei sferturi (73%) reprezinta finantari in lei. Doar intr-un an, ponderea creditelor de consum in lei in total a crescut cu opt puncte procentuale, de la 65% in iunie 2016. In acelasi timp, ponderea imprumuturilor in valuta a continuat sa scada. In iunie 2017, bancile mai aveau in portofolii credite de consum in euro in valoare de 13,3 miliarde echivalent lei si in alte valute – 2,4 miliarde echivalent lei.

Evolutia a fost puternic influentata de reducerea dobanzilor la creditele in lei la minime istorice in ultimii ani, ceea ce a facut ca imprumuturile in moneda nationala sa devina competitive.

Sursa foto: Rawpixel.com / Shutterstock