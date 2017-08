Intrarea in vigoare a legii privind schimbarea impozitarii contractelor part time si publicarea unui proiect de lege cu privire la introducerea unei plati defalcate a TVA sunt doua masuri care ii fac pe unii antreprenori sa se intrebe daca business-ul lor va supravietui pana la finalul anului sau daca nu cumva este momentul sa isi mute sediul intr-o tara care le ofera stabilitatea fiscala de care un mediu de business sanatos are nevoie.

Am apelat la membrii comunitatii “Grupul Antreprenorilor din Romania”, una dintre cele mai mari comunitati romanesti de acest gen din social-media, pentru a vedea cum vor fi afectati de catre aceste masuri. Va prezentam mai jos o serie dintre reactiile pe care le-am primit din partea acestora:

Aceste masuri pot sa distruga in totalitate afacerile mici si mijlocii

Un antreprenor care detine un business in sectorul productiei si distributiei de produse pentru gradinarit este de parere ca plata defalcata a TVA va afecta serios fluxul de numerar al companiilor si este capabila sa distruga in totalitate afacerile mici si mijlocii.

“Aceste masuri luate fara a se analiza impactul lor in economie pot sa distruga in totalitate afacerile mici si mijlocii. Problema cea mai mare nu o va reprezenta sistemul informatic sau deschiderea unui cont bancar, deoarece majoritatea firmelor mici inca folosesc Excel-ul pentru tinerea evidentei, ci faptul ca se va genera un blocaj pe cash-flow”, a declarat antreprenorul.

Acesta se intreaba daca sistemul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala va fi capabil sa implementeze o masura de asemenea anvergura.

“Oare sistemul ANAF va fi pregatit, in asa fel incat sa poata sa verifice situatia reala a contului de TVA? Intelegem din unele discutii ca ar fi in jur de 300.000 de firme active (platitoare de TVA). Daca macar 150.000 dintre acestea ar depune la fiecare 3-4 zile cate o solicitare de retragere de TVA din contul respectiv, va avea capacitatea ANAF sa raspunda ?", se intreaba antreprenorul.

E greu sa administrezi o firma facand slalom printre ordonante de urgenta

Un tanar antreprenor, aflat la inceput de drum, care si-a deschis o firma la inceputul lunii iunie este de parere ca schimbarea modului de impozitare a contractelor part time ii va aduce un dezechilibru financiar, iar planul sau de afaceri va trebui schimbat.

“Trebuie sa angajez full time, chiar si pe posturi unde nu e necesar acest lucru, ceea ce imi cauzeaza un dezechilibru financiar. Sunt sigur ca toata lumea este de acord cand spun ca aceasta tara nu vrea noi firme. E greu sa constitui o firma si sa o administrezi, facand slalom printre legi si ordonante de urgenta”, a declarat acesta.

Pe noi “ne omoara” aceasta lege

Un director de marketing si resurse umane la o clinica stomatologica din provincie ne-a declarat ca schimbarea impozitarii contractelor part time a fost facuta fara a se lua in calcul faptul ca exista si domenii in care se poate lucra in acest mod, fara a fi fraudat statul. Acesta ne-a declarat ca business-ul in care activeaza este supus restructurarilor, acestia fiind nevoiti sa regandeasca strategia de angajare.

“Avem 13 angajati, dintre care 5 sunt cu contract part time. Pe noi ne omoara legea aceasta, mai ales ca avem o politica de recrutare prin care formam candidatul si apoi il testam. Pe acesti candidati nu ne permitem, pe perioada de proba, sa ii tinem 8 ore, ci doar 4 ore, din cauza impozitelor. Daca inainte ne permiteam sa tinem 4 persoane in proba, din care sa alegem o persoana, maxim doua, acum nu ne mai permite sa tinem decat doua persoane si sa speram ca reusim sa gasim candidatul de care avem nevoie”, a declarat reprezentantul clinicii stomatologice.

Reprezentantul cabinetului ne-a declarat ca a trebuit sa renunte la unul dintre medici si la angajatul care se ocupa de partea de IT, iar in viitor se asteapta sa renunte si la asistentul de marketing.

Printre reactiile celor care au participat la conversatie, au fost expuse si o serie de masuri care ar trebui luate de catre autoritati, respectiv reglementarea termenelor de plata.

“Cel mai important lucru care consider ca ar trebui obligatoriu si urgent reglementat ar fi limitarea termenelor de plata. Astfel incat, unii sa nu mai poata impune termene de plata aberante, chiar si de 180 de zile. Sunt tari in care termenul de plata este de maximum 30 de zile, consfintiti prin lege”, a precizat unul dintre membrii grupului.

O parte dintre persoanele participante la discutie au declarat ca aceasta impredictibilitate fiscala ii va impinge ca in viitor sa isi mute sediul firmei intr-o tara care sa le poate asigura stabilitate fiscala.

Sursa foto: By interstid / Shutterstock.com