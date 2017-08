Fondurile nerambursabile oferite de catre stat prin intermediul programelor de finantare pot reprezenta o adevarata oportunitate pentru antreprenorii care vor sa isi dezvolte business-urile. Totusi, implementarea gresita a acestora poate crea probleme serioase. Am vorbit cu Mirabela Miron, fondatoarea AVISSO, un grup de firme de consultanta din Iasi cu 10 ani vechime pe piata, despre noile linii de finantare lansate de catre autoritati in aceasta luna si despre aspectele pe care un antreprenor trebuie sa le ia in calcul inainte de a apela la o linie de finantare cu fonduri nerambursabile.

Programul pentru Comercializarea serviciilor de piata si Programul de Microindustrializare sunt cele doua linii de finantare lansate de catre autoritati in aceasta luna. Mirabela Miron este de parere ca orice tip de finantare pentru sectorul IMM-urilor este necesara, insa considera ca acestea trebuie imbunatatite pentru a avea un impact cat mai semnificativ asupra mediului de afaceri, doarece simpla alocare de fonduri fara o consiliere a antreprenorului transforma aceste proiecte in “ajutoare sociale”.

“Consider ca orice Instrument sau program de finantare dedicat IMM-urilor este mai mult decat necesar, avand in vedere ca accesul la finantare este limitat in Romania pentru aceasta categorie de afaceri. Consideram ca aceste programe pot fi imbunatatite si mai mult. Ele pot acoperi cat mai multe dintre nevoile pe verticala ale unui business. Altfel, acestea vor deveni o forma de «ajutor social» pentru mediul de afaceri, fara impact asupra ecosistemului de business si fara a contribui la cresterea valorii adaugate a produselor si serviciilor care fac obiectul finantarii”, precizeaza reprezentanta Avisso.

Mirabela Miron considera ca o combinare a programelor de fintantere cu instrumente de asistenta a antreprenorului in internationalizare si inovare, acces la piata de capital si dezvoltare de produs sau serviciu, va duce la o mai buna dezvoltare mediului de afaceri.

In cadrul programului de Microindustrializare, implementarea proiectului trebuie sa se realizeze in doua luni, iar suma maxima care poate fi obtinuta este de 100.000 de euro. Antreprenorii care au incheiat contractul de finantare sunt obligati sa achizitioneze bunurile si serviciile cu respectarea principiilor prevazute in legislatia in vigoare privind atribuirea contractelor de achizitie. In cazul nerespectarii procedurilor, decontul va fi respins, iar beneficiarul nu isi va mai putea deduce cheltuielile. Reprezentanta Avisso este de parere ca suma pe care antreprenorul o percepe prin intermediul proiectului trebuie bine analizata in functie de nevoile pe care le are.

“In orice proiect, atreprenorul trebuie sa isi dimensioneze investitia pe baza valorii adaugate pe care o a duce in business-ul sau. Daca pleaca de la premisa ca se dimensioneaza investitia pe baza limitei maxime a finantarii nerambursabile, atunci exista riscul ca antreprenorul sa nu isi rezolve nevoile, ba, mai mult, sa genereze o serie de costuri si blocaje la nivelul operatiunilor curente ale companiei” adauga Mirabela Miron.

Fonduri nerambursabile: recomandarile de care trebuie sa tii cont inainte sa aplici

Mirajul fondurilor nerambursabile va poate impinge sa luati o decizie gresita in cazul in care programul de finantare nu este studiat cu atentie pentru a vedea daca afacerea pe care o conduceti este pregatita pentru acest proces. Mirabela Miron ii sfatuieste pe antreprenori sa faca investitia doar daca aceasta este absolut necesara pentru dezvoltarea afacerii.

In momentul in care porniti pe drumul antreprenoriatului, in business plan trebuie sa luati in calcul si viitoarele investitii de care aveti nevoie pentru o dezvoltare buna a afacerii si sa va asigurati ca aveti fondurile necesare. Reprezentantul Avisso le recomanda antreprenorilor sa apeleze la programele de finantare daca investitia pe care doresc sa o faca urmeaza sa fie realizata indiferent daca se obtine finantarea sau nu, astfel programul devine o oportunitate de a economisi resurse financiare si de a le aloca in alte zone ale activitatii comerciale (ex: marketing, internationalizare, relatii cu clientii etc.).

In ceea ce priveste cele doua programe mentionate mai sus, contributia antreprenorilor trebuie sa fie de maxim 10%. Consultantul recomanda ca atunci cand se apeleaza la un program de finantare, antreprenorii trebuie sa se asigure ca au posibilitatea de a garanta o co-finantare medie de 20%. Tot in ceea ce priveste importanta resurselor proprii, Mirabela Miron precizeaza ca antreprenorii, in momentul in care decid sa aplice pentru finantare, trebuie sa aiba un cash-flow care sa poate sustine in paralel activitatea curenta si investitia pe o perioada de un an , deoarece pot aparea blocaje sau intarzieri in rambursarea banilor si atunci trebuie ca acestia sa aiba suficiente resurse financiare sau lichiditati.

Programul pentru Comert Comercializarea serviciilor de piata a fost lansat pe 16 august si are un buget de 49,95 milioane de lei, cu un grant maxim de 250.000 lei per beneficiar si maximum 10% contributie proprie. Beneficiarii acestui program sunt IMM-urile cu minimum un an vechime ce desfasoara activitate de comercializare a produselor si serviciilor de piata.

Pe 21 august va fi lansat Programul de Microindustrializare, cu un buget de 74 milioane lei, cu un grant maxim este de 450.000 lei pe beneficiar. ContribuĊ£ia proprie va fi tot de maximum 10%. In cadrul noului program, vor exista intre 165 de beneficiari si maximum 250, urmand a fi create minimum 350 de locuri de munca.