Startup-ul Fintech N26 a ajuns la 500.000 de clienti pe teritoriul Europei in aceasta luna, dupa ce, in luna martie, acesta anuntase un numar de 300.000 de clienti.

Oficialii startup-ului au anuntat ca numarul de clienti noi inregistrati zilnic a ajuns in acest moment la 1.500, dupa ce in luna martie cifra acestora era de 1.000. CEO-ul companiei, Valentin Stalf, a declarat ca mai mult de 60% din cresterea startup-ului este organica, conform TechCrunch.com.

In total, valoarea tranzactiilor inregistrate de catre N26 a ajuns la 5,9 miliarde de dolari. Comparativ cu Revolut, care a inregistrat pana in acest moment tranzactii de 3,3 miliarde de dolari datorita celor 780.000 de clienti, observam ca N26 are parte de o masa de clienti mai activi. Acest lucru se datoreaza si faptului ca serviciile Revolut sunt create sa aduca plusvaloare clientilor care utilizeaza cardurile in afara granitelor.

Pietele principale ale celor de la N26 sunt Germania, Austria, Franta, Spania si Italia. Se pot inregistra persoane si din multe alte tari europene, insa nu vor avea parte de beneficiile pe care le au cei din pietele mentionate mai sus.

Clientii N26 primesc, in momentul in care se inregistreaza, un cont curent si un card MasterCard. Acestia pot trimite si primi bani cu ajutorul IBAN-ului inregistrat in Germania si pot cumpara produse cu ajutorul cardului fara comisioane aferente schimbului valutar.

De-alungul timpului, startup-ul a integrat mai multe servicii in incercarea acestuia de a se transforma intr-o banca veritabila. Asadar, clientii isi pot face conturi de economii, pot investi, lua credite sau administra asigurarile pe care le-au incheiat.

