„Modificarile propuse sunt in general de bun augur. Ne referim in special la amanarea obligativitatii sistemului pana la 1 ianuarie 2018, la facilitatile fiscale acordate ca stimulent pentru intrarea in sistem, dar si la stabilirea unui termen (de 3 zile lucratoare) pentru aprobarea transferurilor din contul de TVA in contul curent de catre ANAF. (...) Avem rezerve ca termenul de 4 luni (septembrie-decembrie 2017) pentru implementare este suficient si, din aceasta cauza, nu excludem noi amanari”, explica Alexandru Aparaschivei.

Pe de alta parte, acesta spune ca este de neinteles de ce clientul este obligat sa plateasca TVA facturata (catre furnizor) din contul de TVA, avand in vedere ca suma platita dintr-un alt cont ajunge oricum in contul de TVA al furnizorului.

„Practic, in cazul in care nu au disponibil suficient in contul de TVA, firmele vor trebui sa efectueze o operatiune bancara suplimentara, de exemplu transferul sumei reprezentand TVA din contul curent in contul de TVA”, spune consultantul Deloitte.

Termenele de rambursare a TVA ar trebui reduse

In plus, acesta sustine ca sistemul de facilitati, oferite celor care opteaza sa aplice noul sistem de la 1 octombrie, ar trebui sa acopere si perioada dupa intrarea in sistem. El propune, in acest context, reducerea termenului de rambursare a TVA (de la 45 zile, chiar 90 de zile in acest moment) sau reduceri ale obligatiilor accesorii avand in vedere ca TVA va circula intr-un mediu controlat.

„Prin comparatie, Polonia a propus un termen de 25 de zile pentru rambursarea TVA si reduceri semnificative ale penalitatilor aferente TVA”, subliniaza Aparaschivei.

Totodata, pentru asigurarea unui echilibru, ar trebui introdusa si o dobanda speciala de 0,06% pe zi de intarziere mergand pana la 50% din suma de TVA in situatia in care ANAF nu respecta termenul de 3 zile lucratoare (pentru aprobarea transferurilor din contul de TVA in contul curent al clientuluui de catre ANAF in cazul rambursarilor). Aceleasi penalitati sunt prevazute in proiect pentru firme.

„In acest moment, contribuabilii pot cere dobanzi de 0,02% pe zi pentru rambursarea cu intarziere a TVA. Insa este discutabil daca acest sistem este aplicabil si pentru aprobarea cu intarziere a transferurilor din contul curent in contul de TVA. Chiar daca ar fi aplicabil, dobanda este semnificativ mai mica decat penalitatea la care are dreptul statul”, explica reprezentantul Deloitte.

In plus, proiectul de ordonanta nu raspunde multora dintre intrebarile mediului de afaceri, mai spune Aparaschivei. El se refera la problemele legate de compensari, de modul efectiv de decontare in cazul platilor in numele si in contul unui tert sau prin cecuri/bilete la ordin.

Sanctiunile, desi modificate, raman drastice

Ministerul Finantelor Publice a modificat proiectul de Ordonanta privind introducerea platii defalcate a TVA. Printre principalele modificari se numara faptul ca aplicarea devine optionala incepand cu 1 octombrie 2017 (fata de 1 septembrie in proiectul initial) si obligatorie de la 1 ianuarie 2018 (fata de 1 octombrie, initial).

In schimb, in proiectul modificat se prevde in mod expres faptul ca plata TVA facturata va trebui efectuata din contul de TVA al clientului, nu doar in contul de TVA al furnizorului.

Pe de alta parte, statul acorda o serie de facilitati pentru firmele care decid sa intre in sistem pana pe 31 decembrie 2017, printre care se numara anularea penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor de TVA, restante la 30 septembrie 2017, in anumite conditii, sau acordarea unei bonificatii de 5% la plata impozitului pe profit/a impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

De asemenea, firmele respective vor beneficia de extinderea unor termene, insa sanctiunile, desi au fost modificate, dar raman drastice, in opinia specialistului Deloitte.

Astfel, potrivit noului proiect, se stabileste o perioada de gratie de 7 zile lucratoare in cadrul careia sa se corecteze erorile. „In cazul in care erorile nu au fost corectate in termenul de 7 zile lucratoare, se aplica o penalitate de 0,06% pe zi din valoarea TVA, dar nu mai mult de 30 de zile. Dupa termenul de 30 de zile, pentru fapte precum nevirarea in contul de TVA al furnizorului sau debitarea eronata a contului de TVA, se aplica o amenda de 50% din suma reprezentand TVA, iar pentru fapte precum nevirarea sumelor reprezentand TVA din contul curent al titularului in contul de TVA al acestuia sau plata TVA datorata furnizorului din alt cont decat contul de TVA, se aplica o amenda de 10% din suma reprezentand TVA”, se precizeaza in proiect.

Sursa foto: Dreamstime.com