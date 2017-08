Conform unui studiu realizat in primavara acestui an de catre compania MKOR Consulting, o pondere de 50% dintre romanii care au declarat ca urmeaza sa mearga in concediu pe timpul verii intentionau, de asemenea, sa foloseasca masina personala drept mijloc de transport, comparativ cu 28% care optau pentru avion, de exemplu. Astfel, putem spune ca nu putini sunt romanii care aleg masina personala ca mijloc de transport pentru vacanta de vara, iar, ca urmare, iunie si iulie sunt lunile din an in care au loc cele mai multe accidente pentru care se deschid dosare pentru politele CASCO.