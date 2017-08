Comerciantii vor putea decide daca si in ce cuantum vor elibera numerar clientilor care platesc cu cardul in baza Legii cash back, potrivit unei propuneri inaintate de Asociatia de Plati Electronice din Romania (APERO) Ministerului Finantelor Publice. Actul normativ vizeaza comerciantii cu vanzari anuale de peste 10.000 de euro.

"Ca urmare a ingrijorarilor manifestate de comerciantii mici si mijlocii cu privire la faptul ca prevederile legii cash back ar putea impacta operatiunile de casa curente absolut necesare bunei desfasurari a activitatii lor comerciale, A.P.E.R.O. a propus Ministerului Finantelor Publice introducerea unor mentiuni de natura sa clarifice situatia in care comerciantii pot acorda avansuri in numerar" , spun reprezentantii APERO.

Conform institutiei, mentiunile au fost acceptate de Ministerul Finantelor, astfel incat a fost revizuit paragraful din Lege in sensul ca avansul in numerar se va acorda clientilor, detinatori de carduri bacare, doar daca exista sume disponibile in casierie. "Comerciantii sunt cei care decid daca acorda acest serviciu clientilor lor si cuantumul in care o vor face", subliniaza APERO.

Presedintele Klaus Iohannis a semnat la inceputul lunii noiembrie 2016 promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, lege pe care anterior seful statului a retrimis-o Parlamentului pentru reexaminare. De la momentul promulgarii legii, au fost instalate, pe teritoriul tarii, aproximativ 30.000 de terminale P.O.S., numarul acestora ajungand in luna iunie la 188.427, conform informatiilor furnizate de catre APERO.

Prin intermediul legii cash-back, la 70.000 de comercianti, institutii publice si furnizori de servicii de utilitate publica sunt obligati sa instaleze terminale POS si sa accepte plata cu cardul.

Conform prevederilor legale si datelor statistice existente la nivel de industrie, reteaua de terminale ar trebui sa creasca cu aproximativ 90.000 de unitati acoperind o buna parte din mediul rural. La momentul intrarii legii in vigoare infrastructura de plati electronice in Romania insuma un numar de 160.630 de terminale, provenind de la 17 banci acceptatoare.

