Grupul austriac de asigurari Vienna Insurance Group (VIG), care detine pe piata locala de profil companiile Omniasig, Asirom si BCR Asigurari de Viata, a inregistrat in primul semestru din acest an o scadere a primelor brute subscrise in Romania cu 3,1% fata de aceeasi perioada din 2016, pana la 258,5 milioane euro, dar si-a majorat profitul cu 63%, potrivit rezultatelor financiare publicate de grup.

Anul trecut, VIG a preluat si AXA Life Insurance, filiala din Romania a grupului francez AXA specializata in asigurari de viata. Evolutia din primul semestru vine dupa o crestere solida subscrierilor VIG din Romania in 2016, cu 24,4% fata de anul anterior, pana la 533,4 milioane euro, si dupa o scadere a primelor brute subscrise in Romania in primul trimestru cu 7,5% fata de aceeasi perioada din 2016, potrivit News.ro.

In raportul din primul trimestru, grupul austriac a justificat scaderea afacerilor din Romania prin plafonarea instituita de guvern pentru tarifele RCA, care a avut un impact negativ asupra evolutiei primelor. Guvernul a plafonat, printr-o Ordonanta de Urgenta, preturile RCA in perioada 18 noiembrie 2016 - 18 mai 2017, la presiunea patronatelor din transportul rutier.

De asemenea, VIG a obtinut pe piata romaneasca, in primul semestru, un profit inainte de impozitare de 5,8 milioane euro, in crestere cu 62,9% fata de prima jumatate a anului trecut. In 2016, grupul austriac a inregistrat in Romania un profit inainte de taxe de 3,5 milioane euro, dupa pierderi de 46,4 milioane euro in 2015.

Pentru VIG, piata din Romania este a cincea ca importanta pe care activeaza, dupa Austria, Cehia, Slovacia si Polonia, unde afacerile depasesc semnificativ nivelul de pe piata romaneasca. La nivelul intregului grup, VIG a subscris prime de 4,97 miliarde euro in primele sase luni, in crestere cu circa 1% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Profitul inainte de impozitare al intregului grup austriac a fost de 220,5 milioane euro, in crestere cu 10% fata de primul semestru al anului trecut. "Cresterea profitului s-a datorat in principal imbunatatirii ratei combinate si a rezultatului financiar. Cresteri semnificative ale profitului s-au inregistrat in special in Romania (+62,9%) si Polonia (+58,4%)", arata raportul grupului.

