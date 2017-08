BRD Groupe Societe Generale a incheiat un nou parteneriat cu Fondul European de Investitii (FEI), pentru finantarea IMM-urilor. In baza parteneriatului, banca poat acorda credite noi in valoare totala de pana la 140 de milioane de lei, se arata intr-un comunicat al bancii.

Imprumuturile vor putea fi contractate atat pentru finantarea capitalului de lucru, cat si a proiectelor de investitii, la dobanzi mai reduse fata de cele standard.

In plus, solicitentul beneficiaza de garantia FEI, in proportie de 60% din valoarea creditului acordat de banca, fara a plati comision pentru aceasta.

“Pentru a stimula competitivitatea si inovarea la nivelul IMM-urilor din Romania, programul isi propune sa sprijine si intreprinderile care indeplinesc criteriile de eligibilitate specifice programului european ORIZONT 2020, unul dintre cele mai mari programe de cercetare si inovare ale Uniunii Europene”, se mai arata in comunicat.

BRD isi extinde, astfel, gama de produse de finantare destinate IMM-urilor din Romania. Este cel de-al treilea acord incheiat intre BRD si FEI, dupa cele semnate in anul 2004, privind garantarea creditelor de investitii destinate IMM-urilor si in 2013, privind instrumentul financiar JEREMIE adresat IMM-urilor, care a permis acordarea de finantari cu subventie partiala de dobanda si cu cerinte reduse de garantii.