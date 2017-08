Bancile comerciale au transmis Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) peste sase milioane de cereri de interogare a veniturilor pentru solicitantii de credite in baza protocolului incheiat in urma cu mai bine de doi ani in acest scop. In acest moment, 33 de banci comerciale au protocoale cu Fiscul in acest scop.