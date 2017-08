Volumul tranzactiilor cu Bonus Card emis de cei de la Garanti Bank a depasit 440 milioane lei in 2016, ponderea achizitiilor in rate reprezentand 37% din volumul total. In prezent, banca are un portofoliu de peste 160.000 de clienti Bonus Card si 6.000 de magazine partenere, conform unui comunicat de presa emis de catre banca.

Bonus Card este folosit, in principal, de catre clientii Garanti Bank pentru a cumpara produse electrocasnice (16% din totalul tranzactiilor), articole vestimentare (9% din totalul tranzactiilor) , precum si produse farmeceutice (5% din totalul tranzactiilor). In ceea ce priveste preferinta pentru tranzactii online, 22% din totalul achizitiilor prin intermediul Bonus Card au fost facute online in 2016.

Clientii pot acumula pana la 10% bonus de fiecare data cand efectueaza o tranzactie prin intermediul cardului, pe teritoriul Romaniei sau in afara acesteia. Bonusul reprezinta sume pe care acestia le pot folosi mai apoi in magazinele partenere, intr-o retea de peste 6.000 de comercianti. De asemenea, clientii pot alege sa plateasca in rate fara dobanda. Anul trecut, Garanti Bank a acordat, in total, aproximativ 1 milion de lei sub forma de bonus, conform infromatiilor precizate in comunicatul de presa.

Pe durata campaniilor, utilizatorii Bonus Card pot alege sa plateasca pana la 24 de rate fara dobanda pentru cumparaturi facute in reteaua de magazine partenere Garanti Bank sau pot beneficia de rate pentru anumite categorii, cum ar fi plata utilitatilor si a impozitelor sau tranzactii efectuate in afara tarii.

Garanti Bank Romania face parte din Grupul financiar-bancar Garanti Romania, care reuneste si Garanti Leasing (marca sub care functioneaza compania Motoractive IFN SA) si Garanti Credite de Consum (marca sub care functioneaza Ralfi IFN SA).

Sursa foto: A. and I. Kruk / shutterstock.com