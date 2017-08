Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a recuperat, pana in prezent, creante bugetare de 19,45 milioane de lei, in dosarul penal nr. 1191/1/2015 (dosarul Microsoft-n.r.). Statul a vandut 13 imobile confiscate de la inculpati in dosar, la preturi mai mari decat cele stabilite de evaluatori, sustine Fiscul.