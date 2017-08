"CFA Romania isi exprima ingrijorarea cu privire la intentia factorilor decizionali de a diminua contributia romanilor la fondurile de pensii administrate privat, Pilon II, de la 5,1% cat este in prezent, la 2,5%. Romania s-a angajat prin Programul de Convergenta trimis de Ministerul de Finante Comisiei Europene, pentru perioada 2015 - 2018, sa asigure faptul ca o contributie de 6% din venitul brut va fi virata catre fondurile de pensii administrate privat. Aceasta valoare a contributiei poate asigura reforma sustenabila a sistemului de pensii, sistem care in prezent se confrunta cu un deficit major", arata reprezentantii CFA intr-un comunicat de presa.

Pensiile actuale sunt platite in proportie de doua treimi din contributiile actualilor salariati, iar o treime din imprumuturi guvernamentale. "La aceasta realitate trebuie sa adaugam si evolutia demografica a populatiei Romaniei, care ne arata ca, in 2050, jumatate din populatia Romaniei va avea peste 65 de ani (sursa INS), valoare aproape de media europeana (Comisia Europeana estimeaza ca, daca in prezent, ca medie europeana, o pensie este platita din contributiile a 4 salariati, pana in 2050, o pensie va fi platita din contributiile a doar 2 salariati)", mai arata CFA.

In aceste conditii, subliniaza asociatia, vor exista presiuni din ce in ce mai mari pe bugetul asigurarilor sociale de stat, iar pensia provenita din administrarea privata va fi o sursa vitala pentru a asigura un trai decent milioanelor de pensionari. Viitorii pensionari din Romania vor avea de pierdut nu doar din sumele care nu vor fi virate in conturile ce le apartin, peste 1 miliard de euro in 2016, ci si din lipsa randamentelor pentru respectiva contributie.

Fondurile de pensii administrate privat, Pilonul II, au avut rezultate foarte bune de la lansare si pana in prezent (2008 - 2017), randamentul mediu anual nominal fiind de 9,34% (sursa APAPR). Randamentul mediu anual nominal este 9,34% (mai 2008-iulie 2017). Randamentul de 9,34% este printre cele mai mari din regiune, in conditiile in care inflatia medie anualizata in aceeasi perioada s-a situat in jurul valorii de 3%. Astfel, randamentul Pilonului II de pensii a acoperit inflatia si a adus un profit real celor peste 7.000.000 de contributori, viitori pensionari.

"Se impune o clarificare cu privire la comparatia privind randamentele fondului public de pensii, Pilonul I, si cele ale fondurilor de pensii administrate privat, Pilonul II (randamentul reprezinta profitul unei investitii, calculat ca procent anual prin raportarea valorii de piata a investitiei comparativ cu valoarea contribuita). Contributiile la fondul public de pensii sunt integral folosite pentru a plati pensiile actualilor pensionari, deci nu se poate vorbi de randament, deoarece banii nu sunt investiti. Comparatiile privind valoarea absoluta a pensiei de la o perioada la alta, sunt strict legate de baza de calcul (salariul, mai mare sau mai mic) si decizia privind modul de calcul si valoarea punctului de pensie", potrivit CFA.

La fondurile administrate privat, contributia individuala este investita si aduce un profit participantului, profit care i se va distribui impreuna cu contributia, pe perioada de pensie. Din cei 8 miliarde de euro existenti in prezent in Pilonul II, 7 miliarde euro reprezinta contributii, iar 1 miliard euro randamentul obtinut pana in prezent. Un alt avantaj al sistemului de pensii private este tratamentul diferit din perspectiva dreptului de proprietate. Atat contributiile, cat si randamentul obtinut in cadrul Pilonului II, sunt proprietatea privata a contributorului, revenind urmasilor in cazul decesului participantului, ceea ce nu este posibil in cazul Pilonului I.

Realizand o scurta comparatie cu sistemele de pensii ale altor state europene, se constata ca nu exista nicio tara in Uniunea Europeana care sa nu aiba o forma sau alta de pensie privata, iar majoritatea tarilor au o contributie de peste 5%. Un bun exemplu este Croatia, o tara de 4 ori mai mica decat Romania, care a strans in Pilonul II peste 10 miliarde de euro, iar Bulgaria, o tara de 3 ori mai mica decat Romania, a strans peste 5 miliarde de euro.

Cu scopul de a reduce nesemnificativ deficitul bugetului asigurarilor sociale, va fi afectat semnificativ dreptul a 7 milioane de romani de a beneficia in viitor de o completare a venitului din pensia publica, pensie publica ce va fi foarte mica comparativ cu salariul actual.

CFA Romania este asociatia membra a CFA Institute si totodata asociatia locala a profesionistilor in investitii, care are in componenta peste 210 membri, majoritatea fiind detinatori ai titlului CFA. Obiectivul principal al asociatiei este de a sprijini dezvoltarea pietei financiare, de a implementa excelenta profesionala si etica in sectorul financiar romanesc.

Sursa foto: Brian A Jackson / Shutterstock