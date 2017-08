Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a initiat, in ultimii doi ani, 46 de procese colective impotriva bancilor pe clauze abuzive, in umra unor controale in cadrul carora au fost verificate 17 banci. In acelasi timp, au fost aplicate amenzi, iar o parte din clientii pagubiti si-au primit banii inapoi.

Autoritatea a publicat pe site-ul Ministerului Economiei, la solicitarea premierului Mihai Tudose, un raport elaborat in urm acestor controale, derulate incepand din 2015. In document suntr prezentate pe larg neregulile depistate la fiecare unitate verificata, precum si masurile luate de ANPC. In schimb, nu sunt prezentate si numele bancilor la care au fost descoperite nereguli.

Din raportul citat reiese faptul ca, in cazul in care ANPC castiga actiunile in instanta impotriva bancilor, “hotararea instantei se va aplica tuturor contractelor de acelasi tip incheiate de respectiva institutie de credit”.

Astfel, potrivit documentului, in perioada 27 noiembrie 2015 - 31 martie 2016 au fost facute verificari vizand respectarea prevederilor legale privind protectia consumatorilor la incheierea contractelor de credit de consum, cu sau fara ipoteca, de catre banci. In rma acestor controale au fost incheiate 249 de procese-verbale de constatare a contraventiei, cu amenzi in valoare totala de 1,74 milioane de de lei.

In acelasi timp, s-a dispus restituirea catre consumatori a unor sume in valoare de 1,1 milioane de lei, 112.161,3 euro, 361.829 de franci elvetieni si 361,13 dolari. De asemenea, la nivel national au fost instrumentate 10.476 de reclamatii privind bancile. In total, in cadrul controalelor, au fost verificate 17 institutii bancare.

Noua banci, sanctionate pentru comisionul de retragere din credit

In aceeasi perioada, Autoritatea a emis noua ordine prin care s-a dispus incetarea practicilor comerciale incorecte si aducerea la conformitate cu prevederile legale a contractelor.

Este vorba de nerespectarea prevederilor legale referitoare la faptul ca „se interzice perceperea unui comision de retragere pentru sumele trase din credit” de catre noua banci. Pentru operatorii financiari sanctionati s-a propus aducerea tuturor contractelor similare in conformitate cu legislatia in domeniu in termen de 30 de zile.

In raport se mai precizeaza faptul ca si IFN-urile au fost controlate, insa anul aceasta. “In perioada 8 mai - 16 iunie, au fost facute verificari si la institutii financiare nebancare (IFN) pentru contracte incheiate in perioada februarie – mai”, se subliniaza in document.

In acest caz, Autoritatea mentioneaza faptul ca au fost verificate 40 de institutii financiare nebancare, si, ca urmare a neregulilor descoperite, au fost aplicate amenzi in valoare totala de 337.000 de lei. In plus, au fost dispuse diverse masuri de remediere a problemelor constatate. La nivel national, au fost instrumentate 6.137 de reclamatii.

"La nivelul structurii centrale, au fost incheiate 57 de procese-verbale de constatare a contraventiei, cu amenzi in valoare totala de 489.000 de lei si au fost restituite consumatorilor sume in valoare de 489.155,73 lei, 20.082,93 euro, 13.724,76 franci elvetieni si 252,23 dolari", se mai mentioneaza in raport.

Sursa foto: Ollyy / Shutterstock