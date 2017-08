Consultantul considera ca firmele mici si mijlocii de buna credinta vor avea probleme in ceea ce priveste fluxul de numerar, in timp ce evazionistii nu vor fi afectati, aceasta descriindu-i ca fiind cei “care, asemenea premierului Tudose, nu lucreaza prin conturi bancare”, consultantul facand trimitere la ultimele declaratii ale premierului, in care acesta a declarat ca refuza sa aiba un card bancar.

“Guvernul lasa fara aer firmele mici si mijlocii de buna credinta, lipsindu-le de sume importante in cash flow-ul lunar. Nu marii evazionisti vor fi afectati, cei care, asemenea premierului Tudose, nu lucreaza prin conturi bancare, ci fac tranzactiile la sacosa, fara chitanta si fara factura, ci antreprenorul local care duce luna de luna o lupta tot mai grea pentru supravietuirea business-ului sau si pentru a-si achita la timp salariile”, a precizat Mirabela Miron.

Guvernul a adoptat, pe 30 august, plata defalcata a TVA, ca sistem optional de la 1 octombrie si obligatoriu de la 1 ianuarie 2018. Executivul a ignorat, astfel, toate argumentele aduse de mediul de afaceri impotriva acestui sistem, care presupune ca toate sumele aferente TVA sa fie rulate printr-un cont separat, la care doar statul are acces, iar contribuabilul, doar cu acceptul statului.

Noul sistem de plata a TVA, in cont special deschis in acest scop de fiecare entitate care gestioneaza facturi purtatoare de TVA, este necesar pentru a combate evaziunea fiscala, au declarat reprezentantii Ministerului Finantelor Publice in sustinerea proiectului. Mai mult, statul este indreptatit sa interzica firmelor sa utilizeze banii incasati de la clienti in contul taxei, pentru ca banii nu sunt ai lor (ai firmelor) ci ai statului, mai spun oficialii Ministerului.