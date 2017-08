Decizia a fost luata intr-o sedinta a conducerii ASF desfasurata miercuri, 30 august, potrivit News.ro. "Cota va fi redusa de la 0,2% la 0,1% din venituri, masura urmand sa intre in vigoare de la data de 1 octombrie 2017", a precizat institutia, intr-un comunicat.

Decizia vine dupa ce, in 9 august, ASF a decis eliminarea, din 1 octombrie, a comisionului de 1% pe veniturile din exploatare in cazul brokerilor activi pe piata de capital din Romania.

"Consiliul ASF a decis, in sedinta din data de 30 august 2017, diminuarea cu 50% a cotei aplicata asupra veniturilor obtinute de brokerii de asigurare, prin modificarea prevederilor Regulamentului 16/2014 privind veniturile ASF. Decizia vine in sprijinul dezvoltarii si reasezarii sectorului asigurarilor, in contextul in care vedem deja primele efecte pozitive ale pachetului legislativ, care a introdus principii noi pe aceasta piata", se arata intr-un comunicat ASF.

