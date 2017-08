Angajatorii care acorda angajatilor beneficii sub forma abonamentelor medicale vor fi scutiti de plata contributiilor sociale pentru aceste sume, in limita a 400 de euro anual pentru fiecare angajat In prezent, abonamentele medicale sunt deductibile la calculul impozitului pe venit pentru angajat, insa in cazul in care sunt suportate de angajat.

Guvernul a introdus aceasta prevedere intr-o Ordonanta de mofificare a Codului Fiscal adoptata in sedinta de miercuri.

Intr-un comunicat al Executivului emis pe aceasta tema se mentioneaza ca “o alta modificare de ordin tehnic vizeaza corelarea bazei de impozitare a contributiilor de asigurari sociale cu cea a impozitului pe venit, in legatura cu serviciile medicale sub forma de abonament suportate de catre angajatori pentru angajatii proprii”

“Mai exact, serviciile medicale sub forma de abonament suportate de catre angajatori pentru angajatii proprii nu vor fi incluse in baza de calcul a contributiilor de asigurari sociale, in aceeasi limita de 400 de euro anual pentru fiecare angajat, similar regimului aplicabil in cazul impozitului pe venit”, se subliniaza in documentul citat.

Ramane de vazut cu se va aplica aceasta masura avand in vedere ca, in cazul deducerii din impozitul pe venit, sistemul este diferit, in sensul ca angajatul isi cumpara un abonament medical din banii lui, duce dovada platii la angajator, iar acesta ii deduce suma din baza de calcul a impozitului pe venit.