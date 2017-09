Astfel, in primul semestru al anului 2017 Metropolitan Life a inregistrat prime brute subscrise in valoare de 133,7 milioane de lei, cu o crestere de 6,3% fata de aceeasi perioada din 2016. Asigurarile de accidente si sanatate distribuite direct au reprezentat cel mai important motor de crestere pentru Metropolitan Life, urmate de asigurarile aferente creditelor de consum.

"Cresterea inregistrata in primele sase luni ale acestui an reprezinta un indicator al cresterii lente, dar sigure, a increderii romanilor in asigurarile de viata. Vorbim despre o piata nematurizata inca, dar care are un foarte mare potential de crestere", explica Emilia Bunea, CEO Metropolitan Life.

In ceea ce priveste evolutia sumelor brute platite de Metropolitan Life catre clienti in primul semestru al acestui an, acestea au fost in valoare de 49,4 milioane de lei.

Metropolitan Life este parte a MetLife, Inc., una dintre cele mai mari companii de asigurari de viata din lume, si filiala a companiei irlandeze Metlife Europe d.a.c.. In prezent, echipa Metropolitan Life are in Romania un numar de 170 de angajati si 500 de agenti.