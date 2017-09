Valoarea primelor brute subscrise de catre Groupama Asigurari a crescut cu peste 5% in primul semestru din 2017 fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 462 milioane de lei, potrivit companiei. Pe segmentul auto, politele CASCO au inregistrat o crestere de 9%, pana la 189 milioane de lei, in timp ce RCA a scazut cu 11% pana la valoarea de 109 milioane de lei.

In rezultatul obtinut de Groupama Asigurari in prima jumatate a anului, asigurarile non-viata au avut o contributie de 445 milioane de lei, in crestere cu 5,3% fata de anul trecut. Rezultatul tehnic net dupa comisionare s-a imbunatatit, potrivit companiei, fiind sustinut in mare masura de imbunatatirea rezultatelor pe segmentele sanatate, accidente si property (inclusiv agro).

"Valoarea primelor brute subscrise in categoria sanatate si accidente a inregistrat o crestere semnificativa, de 87%, in contextul potentialului ridicat al acestui segment de piata, precum si datorita eforturilor sustinute de dezvoltare a acestei linii de business. Zona de property (inclusiv agro) a avut o evolutie semnificativa fata de aceeasi perioada a anului trecut, marcand o crestere de peste 8%, pana la 100 milioane de lei", se arata in comunicatul Groupama.

Linia de alte asigurari non-viata - transport, raspunderi civile si travel a inregistrat o crestere de 9%. Asigurarile de viata, in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut, au avut o evolutie stabila in primul semestru al anului 2017.

Sursa foto: EvrenKalinbacak / Shutterstock