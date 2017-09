Rectificarea bugetara va avea loc pana la finalul lunii septembrie si va fi pozitiva, anunta ministerul Finantelor Publice (MFP). Comunicatul vine in contextul in care o serie de analisti au declarat ca rectificarea bugetara ar trebui sa fie negativa, avand in vedere ca, potrivit executiei bugetare la sapte luni, atat veniturile cat si cheltuielile au un grad de realizare sub program.