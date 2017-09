"Cred ca solutia spre care ne ducem este sa anuntam populatia, in functie de nivelul de salarizare, unde e mai bine sa isi puna banii. La pilonul I, la pilonul II... Toti la pilonul I... Nu desfiinteaza nimeni pilonul II, nu il asasineaza nimeni, nu il chinuie, nu il schingium, dar va fi optional", spune Mihai Tudose.

La finalul lunii august, vicepremierul Marcel Ciolacu a declarat ca exista ceva "ingrijorator” in privinta Pilonului II de pensii, in conditiile in care banii ar putea fi gestionati mai bine, urmand ca Guvernul sa ia o decizie in acest sens, fara a avea insa „o intrare brutala”.

De asemenea, saptamana trecuta, premierul Mihai Tudose a spus ca nu exista nationalizare a Pilonului II "sub nicio forma" si ca Ministerul Finantelor, ASF si Casa de Pensii vor face o analiza in legatura cu acest subiect, in conditiile in care "s-au descoperit mici probleme legate de comisioane luate mai mult decat trebuie".

Sursa foto: Shutterstock