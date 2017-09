Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) spune ca priveste cu "ingrijorare" declaratiile facute de catre Mihai Tudose in spatiul public, cu referire la posibilitatea de a elimina caracterul obligatoriu al Pilonului II de pensii private obligatorii. In acest context, Asociatia reitereaza dorinta de a reprezenta un partener de dialog institutional in realizarea analizei necesare luarii celei mai bune decizii pentru viitorul celor sapte milioane de participanti la Pilonul II.

Pilonul II de pensii nu va fi desfiintat, dar va deveni optional, romanii avand asftel posibilitatea sa aleaga daca vor sa aiba economiile plasate intr-o pensie de stat (Pilon I) sau intr-o pensie administrata privat (Pilon II), a declarat premierul Mihai Tudose, intr-un interviu acordat Digi24. "Cred ca solutia spre care ne ducem este sa anuntam populatia, in functie de nivelul de salarizare, unde e mai bine sa isi puna banii. La pilonul I, la pilonul II... Toti la pilonul I... Nu desfiinteaza nimeni pilonul II, nu il asasineaza nimeni, nu il chinuie, nu il schingium, dar va fi optional", spune Mihai Tudose.

La finalul lunii august, vicepremierul Marcel Ciolacu a declarat ca exista ceva "ingrijorator” in privinta Pilonului II de pensii, in conditiile in care banii ar putea fi gestionati mai bine, urmand ca Guvernul sa ia o decizie in acest sens, fara a avea insa „o intrare brutala”. De asemenea, saptamana trecuta, premierul Mihai Tudose a spus ca nu exista nationalizare a Pilonului II "sub nicio forma" si ca Ministerul Finantelor, ASF si Casa de Pensii vor face o analiza in legatura cu acest subiect, in conditiile in care "s-au descoperit mici probleme legate de comisioane luate mai mult decat trebuie".

"Pana in prezent, in cadrul dialogurilor institutionale pe care le-a purtat cu autoritatile, APAPR a transmis faptul ca interesele participantilor sunt cel mai bine urmarite doar prin mentinerea arhitecturii si a principalilor parametri ai Pilonului II. In contextul ultimelor evolutii, APAPR solicita Primului-Ministru sa faciliteze o intalnire cu toti actorii relevanti din acest domeniu, precum si cu institutiile de reglementare, pentru a putea purta un dialog transparent cu privire la scenariile analizate in prezent de catre factorii de decizie si a ne prezenta punctul argumentat de vedere", potrivit Asociatiei fondurilor de pensii.

Pilonul II de pensii a fost infiintat in urma cu 10 ani si "pana in prezent a functionat transparent, in siguranta, eficient si cu performante investitionale remarcabile in beneficiul contributorilor. Obligativitatea instituita prin lege a facut din Pilonul II de pensii o cale sigura de a atinge toti salariatii, in vederea asigurarii pentru acestia a unui venit suplimentar la varsta pensionarii. De asemenea, Pilonul II reprezinta singurul mijloc de economisire (fara niciun cost suplimentar!) pentru circa 50% din populatia activa, procentul fiind progresiv mai mare cu cat veniturile sunt mai mici", se mai arata in comunicatul APAPR.

Sursa foto: JeJai Images / Shutterstock