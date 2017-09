Asigurarea de Raspundere Civila Auto (RCA) este un contract incheiat intre proprietarul unui vehicul, persoana fizica sau juridica si o companie de asigurari care are dreptul de a practica RCA pe teritoriul Romaniei. RCA are doua scopuri: protectia financiara a celui vinovat de producerea accidentului precum si protectia financiara a persoanei pagubite, in urma unui accident.

Proprietarul unui vehicul trebuie sa detina un contract RCA valabil pe toata perioada in care vehiculul este inmatriculat/inregistrat, chiar daca acesta nu este utilizat. Asigurarea RCA se incheie:

la inscrierea in circulatie, prin inmatriculare sau inregistrare in Romania;

in momentul expirarii vechii asigurari RCA in conditiile in care vehiculul respectiv ramane suspus inmatricularii sau inregistrarii in Romania.

Exceptie de la incheierea unui contract RCA o au persoanele fizice si juridice care utilizeaza exclusiv vehicule in scopul antrenamentelor, curselor, intrecerilor sau raliurilor, organizate legal. Pentru riscurile ce pot aparea din aceste activitati, proprietarii de vehicule sau organizatorii competitiei se pot asigura facultativ. Proprietarul unui vehicul trebuie sa detina un contract RCA valabil pe toata perioada in care vehiculul este inmatriculat/inregistrat, chiar daca acesta nu este utilizat.

Totusi, legea permite ca, la cererea asiguratului, contractul RCA sa poata fi suspendat pe perioada suspendarii dreptului de circulatie al vehiculului sau pe perioada imobilizarii acestuia, cu obligatia depunerii placutelor de inmatriculare/inregistrare la autoritatea care le-a eliberat. Asiguratul are, in aceasta situatie, obligatia ca pe toata durata suspendarii contractului RCA sa imobilizeze vehiculul intr-un spatiu privat, in afara domeniului public.

Este important de stiut ca la inmatricularea/inregistrarea in circulatie, la efectuarea de modificari in certificatul de inmatriculare/inregistrare sau in cartea de identitate a vehiculului si la efectuarea verificarilor tehnice periodice (ITP) este obligatorie prezentarea dovezii existentei contractului RCA. Asigurarea RCA este obligatorie, iar incheierea politei, in situatia fericita, lipsita de accidente, va scuteste de neplacerile provocate de sanctiuni si plata eventualelor amenzi.

Daca am RCA, imi mai trebuie CASCO?

Daca aveti in proprietate un vehicul inmatriculat sau inregistrat in Romania si daca nu incheiati asigurarea obligatorie RCA, sau nu o mentineti in valabilitate in mod continuu, prin plata primelor de asigurare, savarsiti o contraventie. Nerespectarea obligatiei de incheiere a asigurarii RCA constituie contraventie, este constatata de Politie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 2.000 lei si cu retinerea certificatului de inmatriculare/inregistrare a vehiculului.

In plus, in cazul unui accident, pagubitul sau Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR) in calitate de garant al obligatiei de despagubire se pot indrepta impotriva dumneavoastra, pe cale juridica, pentru recuperarea prejudiciului creat.

De retinut ca asigurarea RCA este diferita de asigurarea CASCO. RCA este o asigurare obligatorie prin lege si care acorda despagubiri pentru avariile produse tertilor de catre dumneavoastra, in timp ce CASCO este o asigurare facultativa care acorda despagubiri numai pentru avariile vehiculului asigurat (propriul vehicul sau vehiculul condus de dumneavoastra). De asemenea, asigurarea RCA este obligatorie indiferent daca se incheie sau nu o asigurare facultativa CASCO pentru acelasi vehicul.

Mai multe detalii puteti gasi in Ghidul RCA realizat de ASF si disponibil pe pagina Autoritatii de Facebook sau pe asfromania.ro. Articol realizat cu ajutorul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

