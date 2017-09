Reactia Ministerului vine dupa ce introducerea de amenzi pentru cei care “uita” sa anunte ANAF cand pleaca din tara pentru mai mult de sase luni a fost aspru criticata.

“Avand in vedere ca au fost primite numeroase sesizari care evidentiau ca amenzile aplicate pentru neindeplinirea obligatiilor de declarare erau mari, respectiv de la 500 lei la 1.000 lei, s-a luat decizia instituirii unei amenzi distincte pentru nedepunerea acestui chestionar (de catre romanii care pleaca din tara -n.r.), de 50 lei pana la 100 lei, incepand cu 1 ianuarie 2018. Scopul acestei masuri este reducerea sanctiunii general aplicabile pentru nerespectarea unei obligatii declarative”, se arata intr-un comunicat al MFP.

Istitutia mentioneaza, insa, ca, in vederea stabilirii impozitarii veniturilor transfontaliere si a rezidentei fiscale in Romania, atat persoanele fizice straine cat si cele romane, au obligatia completarii unor formulare specifice.

Reglementarea e veche, amenzile sunt noi!

“Cetatenii straini care stau in Romania mai mult de 183 de zile, au obligatia depunerii formularului “Chestionar pentru stabilirea rezidentei persoanei fizice la plecarea din Romania”, cu 30 de zile inaintea plecarii din Romania, pentru a nu putea evita plata obligatiilor fiscale in Romania. Aceasta prevedere legala exista in legislatia nationala inca din anul 2012, fiind reglementata prin Codul fiscal”, se subliniaza in comunicatul citat.

Ministerul sustine ca acest formular este util autoritatilor fiscale romane pentru stabilirea rezidentei persoanelor fizice in Romania, dar si cetatenilor romani care solicita autoritatilor fiscale romane eliberarea unor formulare cerute acestora de catre autoritatile fiscale din strainatate.

“Formulare similare sunt utilizate atat in statele membre ale Uniunii Europene, cat si in tarile din afara Uniunii Europene. Astfel, acest formular este utilizat si in derularea schimbului de informatii intre autoritatile fiscale romane si cele straine”, precizeaza Ministerul.

Potrivit MFP, informatiile din acest chestionar fac posibila aplicarea principiilor internationale pentru evitarea dublei impuneri a veniturilor obtinute atat in Romania cat si in strainatate. “Astfel, daca nu s-ar depune acest formular, cetatenii romani ar putea fi impozitati atat in Romania, cat si in alta tara in care isi desfasoara activitatea”, isi justifica MFP actiunea.

Formularul va putea fi depus si online, subliniaza institutia.

