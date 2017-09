Costurile administrative ale firmelor pentru implementarea sistemului de plata defalcata a TVA vor fi uriase. Pot fi ele compensate de facilitatile acordate de stat pentru cei opteaza sa intre in sistem cu trei luni mai devreme de a deveni obligatoriu? Categoric nu in toate cazurile!

Reducerea impozitului pe profit acordata de stat pentru firmele care opteaza pentru plata defalcata a TVA inainte ca sistemul sa devina obligatoriu este benefica doar pentru anumite firme, si anume cele care au activitate mai intensa in ultimul trimestru al anului, pentru ca scutirea de 5% se acorda doar pentru profitul inregistrat in aceasta perioada.

Asadar, aceasta reducere de impozit pe profit sau pe veniturile microintreprinderilor nu reprezinta o facilitate materiala pentru toate firmele din piata.

Statul nu stie cat l-ar costa facilitatile

“Adeseori, cu exceptia afacerilor sezoniere, in trimestrul IV al anului, societatile inregistreaza fie o pierdere fiscala, fie un profit mai mic ca in alte trimestre ca urmare a cheltuielilor si ajustarilor anuale ocazionate de inchiderea exercitiului financiar. Pe de alta parte, pot exista industrii sezoniere unde aceasta facilitate ar putea sa fie una semnificativa, mai ales pentru domeniile in care luna decembrie reprezinta o luna de varf in vanzarile anuale”, a declarat Cristian Radulescu, partener Taxhouse, pentru wall-street.ro.

Mai mult, el atrage atentia asupra faptului ca, desi la nivelul ANAF ar trebui sa existe o situatie agregata clara a impozitului pe profit/pe veniturile microintreprinderilor colectate la nivelul trimestrului IV anual, in ultimii 3-4 ani (asadar ar trebui sa se stie care ar putea fi impactul), nota de fundamentare a Ordonantei prin care se impune noul sistem nu prezinta impactul bugetar estimat din acordarea acestei facilitati.

Care este reducerea de care poate beneficia, efectiv o firma?

De exemplu, la un impozit pe profit de 100.000 de euro (in trimestrul IV din 2017) se poate beneficia de o reducere de 5.000 de euro, iar in cazul societatilor platitoare de impozit pe veniturile microintreprinerilor reducerea va fi de cateva sute de euro, avand in vedere ca reducerea maxima anuala este de 750 de euro (500.000 de euro x 3% x 5% = 750 de euro).

“Totusi, nu s-a clarificat prin OG nr. 23/2017 daca reducerea de impozit cu 5% va reprezenta o rezerva din facilitati fiscale, ce trebuie pastrata in companie pana la lichidare pentru a nu fi impozitata pana la acel moment”, puncteaza expertul Taxhouse.

De asemenea, anumite firme ar putea fi interesate sa opteze pentru plata defalcata a TVA inainte de 1 ianuarie 2018, pentru a obtine stergerea penalitatilor acumulate pana la 30 septembrie 2017 pentru neplata TVA. Insa, si aici, este vorba doar de anumite firme, si anume cele care au restante substantiale la plata TVA la data mentionata, dar care au si garantia ca vopr putea plati restantele, dobanzile acumulate, si TVA la zi pana in data de 21 decembrie 2017.

Costurile implementarii anuleaza facilitatile

Asadar, facilitatile acordate de stat pot avantaja unele firme. Insa acestea se for confrunta cu costuri administrative serioase pentru a putea face fata noului sistem de plata defalcata a TVA, iar perioada de mai putin de o luna ramasa pentru implementarea optionala de la 1 octombrie este insuficienta pentru punerea la punct a sistemelor informatice de tip ERP (Enterprise Resource Planning) sau pentru noi angajari, pentru urmarirea conformarii in privinta platilor de TVA (tinand cont de dublarea muncii administrative de plata si control al tuturor incasarilor in conturile corecte, inclusiv corectiile necesare in termenele legale), pentru testarea si aplicarea automatizata a noului sistem etc., mai spune reprezentantul Taxhouse.

Costurile implementarii noului sistem sunt evidentiate si de Ionut Sas, partener Consultanta Fiscala in cadrul PwC Romania. Acestea vor fi direct proportionale cu complexitatea activitatii.

“Costurile pentru implementarea mecanismului de plata a defalcata a TVA pot fi semnificative, acestea fiind influentate de diversi factori precum complexitatea activitatii economice desfasurate de catre fiecare contribuabil in parte, precum si sistemul informatic utilizat. Prin urmare, daca am efectua un studiu de impact cu privire la costurile ce vor fi generate la nivelul contribuabililor si gradul de compensare a acestora cu valoarea facilitatilor primite, in functie de situatia specifica a fiecarei societati, rezultatele ar fi diferite de la caz la caz”, subliniaza Sas.

Si el este de parere ca facilitatile oferite de stat ar putea sa compenseze o parte din cheltuielile cu noul sistem, insa trebuie sa se tina cont si de faptul ca cei care vor opta pentru aplicarea mecanismului trebuie sa fie pregatiti din perspectiva adaptarii sistemelor IT si a programelor de contabilitate, actualizarea bazelor de date, modificarea procedurilor interne de lucru si instruirea personalului, actualizarea sistemelor de plata si monitorizare a platilor catre conturi multiple si transferurile din contul curent in conturile de TVA.

“Mediul de afaceri a declarat in repetate randuri ca nu este de acord cu aceasta masura considerand-o birocratica si generatoare de dificultati privind fluxul de numerar. Prin urmare, este greu de estimat in aceasta faza care va fi numarul companiilor care vor opta pentru aplicarea sistemului si timpul necesar pentru o implementare adecvata”, a punctat Ionut Sas.

Sursa foto: Marcos Mesa Sam Wordley / Shutterstock