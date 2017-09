Romanii vor avea, din nou, in curand, ocazia sa isi demonstreze devotamentul fata de stat si fata de cei care il administreaza. Dupa ce nu au fost consultati, in calitatea lor de actionari in companiile de stat listate la BVB, cu privire la sectatuirea acestora de resurse necesare investitiilor in favoarea bugetului de stat, acestia sunt chemati sa imprumute direct statul, pe persoan fizica.

Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat un proiect de Hotarare de Guvern, semnat de premierul Mihai Tudose, prin care se introduce un nou instrument de imprumut al statului, direct de la populatie.

Asadar, persoanele fizice vor putea sa cumpere direct de la Trazorerie titluri de stat, emise special in acest scop. In prezent, doar investitorii institutionali (banci, fonduri de investitii, fonduri de pensii etc.) au acces la imprumuturile statului.

Emisiunile pentru populatie vor fi stabilite prin programul de emisiune a titlurilor de stat pe piata interna si externa pentru anul

urmator.

“Astfel, in luna decembrie a fiecarui an, Ministerul Finantelor Publice va anunta programul indicativ de emisiuni de titluri de stat pe piata interna si externa pentru anul urmator. Programul poate fi modificat in cursul anului, in functie de evolutiile pietelor financiare si de modificarea necesitatilor de finantare”, se mentioneaza in proiectul de hotarare.

Initial, reprezentanti ai Ministerului Finantelor anuntasera demararea acestui program inca din aceasta toamna.

Suma pusa la vanzare, perioada de subscriere, maturitatea sau structura de maturitati dupa caz, plafonul alocat fiecarei emisiuni, nivelul de dobanda pentru fiecare maturitate propusa si alte elemente considerate relevante de catre emitent vor fi cuprinse in referatul de aprobare a Ordinului de ministru prin care se stabileste prospectul pentru fiecare emisiune.

Ce se intampla cu cei care vor sa rascumpere titlurile inainte de scadenta?

Este important de stiut ca titlurile de stat nu pot fi rascumparate inainte de scadenta si sunt netransferabile. Prin comparatie, titlurile de stat emise pentru investitorii institutionali se tranzactioneaza la Bursa. La fel se intampla si cu titlurile de stat emise in cadrul programului Fidelis (care ar fi trebuit sa fie la a treia editie insa, din motive neprecizate, aceasta a fost amanata “pana in toamna”), lansat de stat in urma cu doi ani, dupa 10 ani de absenta de pe aceasta piata.

Prima emisiune din cadrul Fidelis, lansata in 2015, a fost un semiesec, avand in vedere valoarea nominala prea ridicata, 1.000 de lei pe titlu, si formula complicata de calcul al dobanzii. In aceste conditii, gradul de subscriere a fost in jur de 65%.

A doua emisiune, insa, cea din 2016, a fost un real succes, suprasubscrisa de peste sapte ori, datorita faptului ca valoarea nominala a fost redusa la 100 de lei, iar dobanda a fost fixa, anuntata inainte de perioada de subscriptie.

Ultimul an in care au fost emise certificate de trezorerie catre populatie prin intermediul trezoreriilor la nivel local a fost anul 2005. La vremea respectiva, titlurile de stat erau emise in forma materializata, nominal, pe suport de hartie, fiind adresate persoanelor fizice rezidente.

Valoarea nominala a certificatelor era intre 1 milion lei si 100 milioane de lei vechi (intre 100 de lei si 10.000 de lei noi), iar scadentele prevazute in normele legale erau 90 zile, 180 zile, 360 zile si peste un an.

In cazul in care titularul dorea rascumpararea titlului inainte de data scadentei, titularului i se platea dobanda la vedere practicata de trezorerie in acea perioada.

