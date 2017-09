Ordonanta privind rectificarea bugetara incalca aproape in totalitate regulile fiscale instituite de legea responsabilitatii fiscal-bugetare. In plus, reducere cheltuielile de investitii cu 10,6 miliarde de lei este, de departe, cea mai mare operata in istoria recenta. Per ansamblu, insa, tinta de deficit bugetar ar putea fi atinsa, dar prin reducerea masiva a investitiilor publice, inversarii unor reduceri de taxe operate in trecut si cu ajutorul unor dividende extraordinare din partea companiilor de stat, reiese din opinia Consiliului Fiscal asupra rectificarii bugetare.

Cuantumul investitiilor publice, dupa rectificare, exprimat ca procent in PIB reprezinta un minim al ultimilor 10 ani, fiind inferior in termeni nominali nivelului din 2016, se mentioneaza in opinia citata. Printre abaterile de la regulile instituite de legea responsabilitatii fiscal-bugetare, Consiliul Fiscal mentioneaza faptul ca nivelul cheltuielilor de personal cuprinse in bugetul rectificat (68,93 miliarde de lei, respectiv 8,23% din PIB) depaseste plafoanele definite in...