Andreea Pipernea a fost numita in functia de CEO al NN Pensii incepand cu data de 9 octombrie 2017, mandatul acesteia fiind supus aprobarii Autoritatii de Supraveghere Financiara. Ea o inlocuieste pe Raluca Tintoiu, care isi va continua cariera pe plan international in cadrul NN Group.

Noul CEO al NN Pensii are o experienta extinsa de peste 17 ani in domeniul bancar. Si-a inceput cariera la ABN Amro Bank si a detinut de-a lungul timpului mai multe functii de conducere in divizii de management al riscului, dezvoltare a business-ului si corporate banking. Anterior, Andreea a fost vicepresedinte al diviziei de corporate si investment banking din cadrul Citibank Romania.

Absolventa a Academiei de Studii Economice din Bucuresti, cu specializare in finante si banci, Andreea Pipernea si-a completat studiile cu un doctorat la Bucharest School of Finance (DOFIN) din cadrul aceleiasi institutii si, ulterior, cu un EMBA la ASSEBUSS si Kennesaw State University din Atlanta, Georgia.

In perioada mandatului sau de CEO, Andreea Pipernea va continua sa dezvolte strategia NN Pensii alaturi de echipa companiei, in beneficiul celor aproape 2 milioane de clienti. Totodata, ea va prelua pozitia de vicepresedinte al Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), reprezentand NN Pensii in relatia cu autoritatile si cu audientele externe relevante.