Lupta pentru prima pozitie in clasamentul bancilor in functie de numarul total de active ar putea deveni din ce in ce mai stransa, dupa ce Banca Transilvania a confirmat continuarea negocierilor pentru preluarea Bancpost.

Rezultatul negocierilor privind preluarea Bancpost vor fi anuntate peste aproximativ o luna, conform unui raport publicat de Banca Transilvania pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB). In cazul in care negocierile vor avea un rezultat pozitiv pentru Banca Transilvania, aceasta se va afla la o diferenta de mai putin de 1 miliard de lei, in ceea ce priveste activele nete, fata de prima pozitie, ocupata de BCR.

Asadar, avand in vedere ca valoarea activelor nete totale ale Bancii Transilvania, raportate pentru finalul primului semestru al 2017, a fost de 53,4 miliarde de lei, preluarea Bancpost i-ar aduce un plus de 11,6 mld de lei (valoare raportata la finalul anului 2016). BT, banca aflata momentan pe pozitia a doua a clasamentului, ar ajunge astfel la active nete de 65 de miliarde de lei. Analizand topul de mai jos, aceasta valoare situeaza banca aflata in cursa pentru preluarea Bancpost la mai putin de 1 miliard de lei de ocupanta primei pozitii, BCR.

Sursa foto: Andrey Popov/ Shutterstock.com

Banca Activ Net S1 2017 (RON) BCR 65,9 mld. Banca Transilvania 53,4 mld. BRD 51,3 mld. UniCredit 38.1 mld. Raiffeisen 34,3 mld.