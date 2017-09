Tu stii cum sa iti alegi cel mai bun fond de pensii private obligatorii sau facultative pentru a iti asigura o batranete mai linistita in care sa nu depinzi doar de pensia de la Stat? De asemenea, cum ai putea monitoriza evolutia randamentelor fondului ales de tine? Radu Craciun, presedinte si director general al BCR Pensii, a exemplificat pentru wall-street.ro care ar fi cele mai bune strategii de urmat in acest sens, din perspectiva unui viitor contribuabil.

"Sistemul de pensii private din Romania a fost gandit sa functioneze, in mod optim, in totalitatea lui, pe cei trei piloni: de Stat (Pilonul I), pensii private obligatorii (Pilonul II) si pensii private facultative (Pilonul III). Pentru a alege cel mai bun fond de pensii sunt mai multe lucruri la care participantii se pot uita. In primul rand, brandul conteaza foarte mult, iar, din feriricire, in Romania toti administratorii sunt recunoscuti", spune Radu Craciun (foto).

El arata ca, in orice domeniu, "in ultima instanta, renumele reprezinta un criteriu care creeaza si credibilitatea. Cu toate acestea, In Romania nu exista acest criteriu de diferentiere. Al doilea element ar fi dat de nivelul comisioanelor, iar al treilea ar fi legat de performanta investitionala. Totusi, ordinea aceasta poate sa fie si aleatoare. Nu cred ca exista un administrator care sa exceleze pe toate fronturile. Asadar, ramane ca fiecare din particpanti sa concluzionez ce criteriu are cea mai mare valoare adaugata pentru sine".

In ceea ce priveste al treilea criteriu, Radu Craciun subliniaza insa ca "performanta investitionala trecuta, nu reprezinta totusi o garantie a performantei investitionale viitoare, dar pe de alta parte, desigur nici nu o poti ignora. Daca un fond de pensii private a avut o performanta investitionala buna in mod constant de-a lungul timpului sau daca un administrator dispune de o performanta investitionala buna si pe Pilonul II si pilonul III atunci deja poti sa te gandesti ca acolo nu este vorba doar de noroc si probabil ca exista niste proces interne de succes. Astfel, creste probabilitatea, dar nu certitudinea, ca si in viitor fondul de pensii private respectiv sa performeze la fel de bine.".

De asemenea, seful BCR Pensii considera importante si alte aspecte, precum: modul in care un administrator isi trateaza clientii sau facilitatea cu care poate fi contactat. "Toti administatorii ofera acces online pentru vizualizarea conturilor si fiecare contibuabil poate sa vada usor cati bani a strans. In acelasi timp, un aspect care trebuie la fel avut in vedere este ca nu toti administratorii investesc la fel. Adica, sunt unii care investesc mai mult in Romania, altii care sunt mai diversificati in strainatate si pentru unii participanti poate fi acest lucru un element de interes", mai spune Radu Craciun.

