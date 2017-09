Valoarea totala a despagubirilor platite de catre Omniasig VIG in primele sase luni din 2017 s-a ridicat la peste 280 milioane lei, potrivit companiei, iar cea mai mare dintre acestea, de 1,42 milioane de lei, a fost achitata in contul unei polite RCA, pentru vatamari corporale suferite de 11 persoane intr-un accident auto.

Pe segmentul asigurarilor de proprietati, cele mai insemnate pagube au fost provocate de doua incendii, ce au afectat un depozit de materiale, unde despagubirea platita a fost de peste 870.000 lei, respectiv un restaurant (peste 700.000 lei). Pe locul trei se afla o dauna cauzata de rasturnarea unei macarale, cu o despagubire de peste 350.000 lei.

Despagubirile pentru vatamari corporale au reprezentat valorile cele mai mari platite pe parcursul primei jumatati a lui 2017 pe linia RCA. Cea mai mare despagubire platita pe aceasta linie a fost in valoare de 1,42 milioane lei. Accidentul respectiv s-a produs in Germania si s-a soldat cu rasturnarea unui autovehicul si ranirea a 11 persoane care au suferit vatamari corporale grave.

A doua despagubire in clasament este o accidentare grava in Anglia a unui pieton de catre un sofer roman (1,2 milioane lei), iar a treia a implicat in Italia un biciclist lovit cu portiera de catre un sofer, cel dintai decedand dupa cateva zile de spitalizare (1,1 milioane lei).

Pe linia asigurarilor CASCO, cea mai mare despagubire platita in prima jumatate a anului curent a fost in valoare de 334.295 lei si reprezinta o dauna totala survenita in urma unei coliziuni frontale si intrari pe contrasens. Urmatoarea despagubire, in valoare de 317.619 lei, a fost cauzata de pierderea controlului auto intr-o curba, soldata cu dauna totala a automobilului. A treia dauna, de 285.476 lei, a fost rezultatul coliziunii frontale a doua autoturisme, produsa dupa ce unul dintre autovehicule a intrat pe contrasens, in Franta.

In ceea ce priveste linia CASCO, merita mentionat ca majoritatea asiguratilor au ales sa isi repare autoturismele in unitati care apartin retelei de service-uri partenere OMNIASIG, doar aproximativ 10% alegand sa faca reparatiile in regie proprie.

Reteaua de peste 700 de service-uri auto partenere OMNIASIG este formata in proportie de circa 75% din service-uri ce apartin reprezentantelor auto, restul fiind service-uri multimarca. Avantajul principal al realizarii reparatiilor in cadrul retelei de service-uri partenere este reprezentat in primul rand de garantia unei reparatii de calitate, precum si de proceduri simplificate, intrucat decontarea costurilor se realizeaza direct intre asigurator si service, fara implicarea financiara a asiguratului.

Cat despre segmentul asigurarilor de locuinte, cea mai mare despagubire a ajuns la 1,1 milioane lei, suma platita in cazul unui incendiu intr-o locuinta, incident in urma caruia au fost deteriorate si bunurile din interior. Al doilea loc (peste 430.000 lei) si al treilea (peste 230.000 lei) din clasament sunt ocupate de doua explozii care au cauzat incendii in doua imobile, acestea fiind deteriorate in proportie de circa 80%.

Pe acest tip de produse, asigurarile facultative de locuinte, asiguratii Omniasig au la dispozitie facilitatea de plata rapida a daunelor (in valoare de pana la 2.000 lei, pentru anumite riscuri, fara solicitare de documente), fara constatare. In primele sase luni ale anului au fost platite 106 dosare prin aceasta modalitate rapida, fara constatare, intr-o perioada de maxim trei zile, permitand astfel asiguratului sa isi poata face reparatiile in locuinta in cel mai scurt timp posibil.

Procedura de plata rapida se adreseaza tuturor persoanelor fizice care au o polita de asigurare facultativa a locuintei incheiata la Omniasig si care acopera riscurile: apa de conducta si refulare, inundare (efectul apei), raspunderea civila fata de terti a asiguratului in legatura cu evenimentele enumerate mai sus, produse la locuinta sau la bunurile asigurate. Facilitatea de plata rapida presupune avizarea daunei in cel mult sapte zile calendaristice de la data producerii acesteia si transmiterea tuturor informatiilor necesare despre paguba suferita doar prin telefon, compania achitand dauna, in limita a 2.000 lei, in cel mult 72 de ore.

In ceea ce priveste linia asigurarilor de calatorie, cea mai mare despagubire (136.719 lei) a fost achitata in cazul unei pneumonii, asiguratul aflandu-se pe teritoriul Statelor Unite in momentul imbolnavirii. Durerile de origine cardiaca, manifestate atunci cand asiguratul Omniasig se afla in Austria si un accident de schi suferit de un alt asigurat in aceeasi tara au avut drept efect si plata unor despagubiri in valoare de 73.078 lei, respectiv 51.092 lei.

Omniasig este o societate de asigurari controlata de austriecii de la Vienna Insurance Group si administrata in sistem dualist, a carei conducere este asigurata de Directorat, sub supravegherea si coordonarea Consiliului de Supraveghere. Compania are un portofoliu de peste 100 produse si o retea teritoriala extinsa.