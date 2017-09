Banca Comerciala Romana lanseaza o noua forma de contracte pentru mai multe produse financiare, in incercarea de a le face cat mai usor de parcurs de catre clienti . Noile structuri au fost concepute de catre autori, scriitori si jurnalisti din Romania.

Banca Comerciala Romana a lansat o noua varianta a contractelor destinate persoanelor fizice care vor sa obtina un credit de consum, un card de credit si un credit imobiliar, conform declaratiilor facute de reprezentantii bancii in cadrul unei conferinte de presa.

Scriitoarea, jurnalista si bloggerita Simona Tache s-a ocupat de rescrierea contractului pentru creditul de consum. Romancierul si jurnalistul Ioan T. Morar s-a ocupat de rescrierea contractului pentru cardul de credit, iar de contractul pentru creditul imobiliar s-a ocupat moderatorul radio, jurnalistul si bloggerul Vlad Petreanu.

Fiecare dintre textele semnate de Simona Tache, Vlad Petreanu si Ioan T. Morar are formatul unei brosuri. Acestea se vor afla pe birourile tuturor consilierilor de credite BCR din toate cele peste 500 de sucursale din tara, timp de un an de zile, dar si pe site-ul BCR. Contractele au fost rescrise in alti termeni decat cei strict bancari si legali, pentru a facilita intelegerea si parcurgerea acestor documente, considerate adesea mult prea stufoase.

Documentele nu vor avea valoare legala, dar vor fi oferite clientilor, impreuna cu contractele de sine statatoare, pentru a le citi si intelege mai usor.

Aceasta initiativa a bancii este o continuare a demersurilor privind educatia financiara. Aceste demersuri au inclus infiintarea Centrului de Dialog Financiar. De asemenea, la finalul anului trecut, banca a lansat programul Scoala de bani, in cadrul caruia peste 1.000 de angajati ai BCR au devenit pana in prezent profesori de educatie financiara si au facut workshopuri de educatie financiara cu 12.000 de romani.

Sursa foto: Bartek Zyczynski/ Shutterstock.com