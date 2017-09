Cate companii ar putea opta pentru plata defalcata a TVA inainte ca sistemul sa devina obligatoriu? Mai putin de 5%, reiese dintr-un sondaj realizat de PwC Romania. In plus, in proportie covarsitoare, peste 98%, firmele sustin ca implementarea sistemului de la 1 ianuarie 2018 este misiune imposibila.

Aproape trei sferturi dintre companiile participante la un sondaj derulat de companie au declarat ca estimeaza ca au nevoie de un termen de cel putin sase luni pentru implementarea platii defalcate a TVA. In acelasi timp, mai putin de 2% considera ca vor reusi sa o faca pana la 1 ianuarie 2018.

De cat timp e nevoie pentru implementarea sistemului?

Un studiu realizat anterior de PwC pentru Comisia Europeana, referitor la fezabilitatea implementarii unui astfel de sistem, a aratat ca mediul de afaceri ar avea nevoie de o perioada intre 2 si 4 ani pentru o tranzitie la sistemul platii defalcate de TVA care sa nu cauzeze dificultati companiilor.

„Avand in vedere nevoia companiilor private pentru un timp mai indelungat de adaptare si un eventual risc de infringement al legislatiei comunitare in materie de TVA, intrucat autoritatile nu s-au consultat in prealabil si cu Comisia Europeana, consideram ca ar fi oportun ca Guvernul sa ia in calcul extinderea perioadei in care plata defalcata de TVA poate fi adoptata in mod optional de companii si renuntarea la impunerea obligatorie a acestui sistem” , a declarat Daniel Anghel, lider impozite si taxe indirecte PwC ECE.

Pentru a atrage firmele sa adopte noul sistem de TVA din perioada in care este optional, autoritatile au oferit stimulente, insa acestea nu se dovedesc suficient de atractive pentru a convinge agentii economici.

“Procentajul extrem de mare de companii care nu vor trece la TVA defalcat pana la momentul cand vor fi nevoite ar trebui sa dea de gandit autoritatilor. O amanare a termenului de 1 ianuarie ar fi foarte utila, intrucat ar asigura mediului privat timpul esential pentru a se adapta la aceasta schimbare radicala, dar ar oferi si statului un ragaz sa consulte Comisia Europeana in privinta sistemului de plata defalcata de TVA, evitand astfel o posibila situatie de infringement“, a spus Daniel Anghel.

Blocajele financiare generate de split TVA, greu de estimat

Desi noul sistem de plata a TVA presupune costuri semnificative cu adaptarea la noul mecanism, nu aceasta este principala ingrijorare a companiilor.

Mai mult de jumatate (55,7%) dintre participantii la sondaj estimeaza ca vor avea cheltuieli de implementare de pana la 100.000 de euro, 33% vad aceste costuri intre 100.000 si 500.000 de euro, iar 10,3% asteapta un impact financiar intre 500.000 si 1 milion de euro. Doar un procentaj foarte redus, de 1%, estimeaza costuri de peste 1 milion de euro.

„In privinta costurilor, s-ar putea sa vorbim totusi de o subestimare a impactului financiar al adaptarii sistemelor informatice si a proceselor din cadrul companiilor pentru trecerea la noul sistem de plata defalcata a TVA. In plus, e posibil ca respondentii sa nu poata aprecia in acest moment in mod exact problemele de cashflow pe care noul sistem le va genera”, a conchis Daniel Anghel.