Tinerii (18 -34 ani) economisesc in mod constant mult mai mult decat persoanele mai in varsta, dar - surprinzator - Vestul tarii nu este cu mult peste Sud si Est in ceea ce priveste obiceiul de a pune bani deoparte, a spus Lucian Anghel, presedintele BCR Banca pentru Locuinte, cu ocazia unui seminar organizat de banca pentru presa economica.

Astfel, conform unui studiu al BCR Bpl, 44% dintre tineri economisesc mai mult in mod regulat decat persoanele mai in varsta (peste 65 de ani), unde ponderea este de numai 21%, dar chiar si fata de segmentul 35-64 de ani, unde ponderea celor care economisesc in mod regulat este de 29%.

Zona urbana (orase cu peste 50.000 de locuitori) sta desigur mult mai bine decat mediul rural, 33% versus 24% dintre persoane isi permit sa economiseasca regulat. Economisirea ocazionala creste la circa 40% in orasele mici.

Dintre orasele din Romania, Bucurestiul este bineinteles liderul in ceea ce priveste economisirea, 37% dintre bucuresteni punand bani deoparte in mod constant, in timp ce 35% o fac ocazional, cifre care sunt oricum cele mai mari din tara.

Anghel a remarcat insa cu surprindere ca Vestul tarii nu sta cu mult mai bine la capitolul economisirii fata de Sud si Est, regiuni mai sarace. Astfel, in Vest 30% dintre participantii la sistemul de tip Bauspar (programul de economisire-creditare) pun bani deoparte in mod constant, in timp ce in Sud si Est ponderea este de 27%.

"Ma asteptam ca in Vestul tarii economisirea regulata sa fie mult mai ridicata, dar diferentele intre regiuni sunt destul de mici. Acest lucru arata ca este o problema sistemica si exista o nevoie de a dezvolta obisnuinta de a economisi in mod constant", concluzioneaza Anghel.