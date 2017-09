Leul nu doar ca nu a participat la raliul din ultimele 9 luni al monedelor vecine din Europa Centrala si de Est, care s-au apreciat in fata euro, dar are in continuare un potential de depreciere, estimat de economistul sef al BCR, Horia Braun, la 1-2% pana la sfarsitul anului viitor. Astfel, cursul de schimb fata de moneda europeana ar putea sa ajunga la 4,7 lei/euro pe final de 2018, aceasta fiind si prognoza oficiala a bancii.

Totusi, Braun avertizeaza ca, in general, referindu-ne la evolutia leului este "mult zgomot pentru nimic" si, in afara de cateva salturi in ultimul an, leul este cea mai stabila moneda din regiune.

"Chiar daca este cea mai stabila moneda din regiune, leul nu a participat la raliul care a existat pe monedele din Europa Centrala si de Est, in principal din cauza compozitiei cresterii economice a Romaniei, care se reflecta in deficitul de cont curent", a declarat Braun in cadrul unei intalniri cu presa economica.

De altfel, si cotatiile forward la 6 luni plaseaza leul cu circa 3,5 bani mai sus decat referinta de vineri, adica la o cotatie de 4,63-4,64 lei/euro.

In prezent, spune economistul sef al BCR, avand in vedere cresterile de productivitate, nu are sens pentru un investitor strain sa parieze pe leu, iar cotatiile forward transpun faptul ca investitorii se asteapta fie ca inflatia sa creasca mai mult decat estimeaza BNR sau ca banca centrala va incepe sa creasca dobanzile.

Cat de mult te va afecta un curs de 4,70 lei/euro?

Sursa foto: Lucian Milasan_Shutterstock