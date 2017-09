Datele Ministerului Finantelor Publice (MFP) confirma dezastrul din buget. La opt luni, veniturile totale continua sa creasca mai incat decat cheltuielile, incasarile din TVA si accize raman mai mici fata de aceeasi perioada a anului trecut, in ciuda cresterii economice bazata pe consum, iar investitiile...cu 50% sub cele de anul trecut, an care a fost departe de a excela in acest sens.

In ceste conditii, “executia bugetului general consolidat pe primele opt luni ale anului 2017 s- a incheiat cu un deficit de 6,5 miliarde de lei, respectiv 0,78% din PIB, fata de deficitul de 3,1 miliarde lei, respectiv 0,41% din PIB, inregistrat la aceeasi perioada a anului 2016”, se arata in comunicatul Ministerului.

Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 160,4 miliarde de lei, reprezentand 19,2% din PIB, au fost cu 8,9% mai mari, in termeni nominali, fa ta de aceea i perioada a anului precedent.

S- au inregistrat cresteri fata de anul trecut la in casarile din contributiile sociale (+16,6%), din impozitul pe salarii si venit (+10,4%) (in mare parte datorita majorarii salariului minim-n.r.), din venituri nefiscale (+14,0%) si din venituri din capital

(+13,4%).

In schimb, incasarile din impozite si taxe pe proprietate au scazut cu 6,4% fata de perioada similara din 2016, scaderea fiind determinata, in principal, de eliminarea de la 1 ianuarie 2017 a impozitului pe constructii speciale.

Scaderile de la TVA si accize au o singura explicatie: evaziunea fiscala

In ceea ce priveste veniturile din TVA, acestea au inregistrat o scadere cu 1,7% fata de primele opt luni ale anului 2016. Ministerul Finantelor continua sa invoce, in acest caz, reducerea TVA de la 24% la 20% de la 1 ianuarie 2016 (care a avut impact doar o luna in acest an) si de la 20% la 19% de la inceputul acestui an. Si asta in conditiile in care consumul a crescut, in primele sase luni ale acestui an, cu 7%.

Si in casarile din accize au fost mai mici cu 5,2% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent. Si in acest caz MFP invoca eliminarea supraaccizei de la carburanti de la 1 ianuarie 2017.

In schimb, analistii economici sustin ca scaderea incasarilor pe aceste doua taxe nu se justifica prin reducerile de taxe, avand in vedere cresterea consumului, iar singura explicatie in acest caz este cresterea evaziunii fiscale.

Pe de alta parte, cheltuielile bugetului general consolidat,

in suma de 166,9 miliarde lei, au crescut in termeni nominali cu 11,0% fata de primele opt luni ale anului trecut.

In top paramn cheltuielile de personal (salarii-n.r.), cu o crestere de 21,4%, si cele cu asistenta sociala, cu 11,3%.

Cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum si pe cele aferente programelor de dezvoltare finan ate din surse interne s i externe, au fost de 10,5 miliarde de lei, respectiv 1,3% din PIB, cu aproximativ 50% fata de opt luni din 2016, cand acestea s-au ridicat la 14,9 miliarde de lei, respectiv 2% din PIB