BT Mic, cea mai noua companie a grupului Banca Transilvania, acorda finantare firmelor mici si foarte mici, incepand chiar dupa trei luni de activitate. Costurile de finantare sunt ceva mai mari decat cele din piata bancara, insa cu mult sub cele ale IFN-urilor de consum, sustine Marian Ene, director general adjunct in cadrul BT Mic. El a precizat ca intervalul de cost este de “una-doua cifre”,

“In materie de costuri, avem o abordare personalizata, in functie de gradul de sustenabilitate, profilul de risc al clientului, termenl creditului, acperirea cu garantii etc. Analizam toate aceste elemente si ofertam in consecinta. Preturile sunt putin peste piata bancara clasica, dar sub cele practicate de IFN-uri. Ca interval, vorbim de credite cu costuri intre una si doua cifre”, a declarat Marian Ene in cadrul FastForward Business Summit, organizat de wall-street.ro.

In privinta garantiilor solicitate, se merge mai mult pe garantii personale, pentru ca, de cele mai multe ori, garantiile imobiliare nu sunt la indemana in cazul firmelor mici. “Pentru noi este important omul din spatele business-ului. Avem in vedere si garantia personala a asociatului sau a asociatilor, dar mergem in mod special pe contract de fidejusiune”, a subliniat Marian Ene.

Potrivit acestuia, avansul este zero pentru aceste finantari, deoarece, pentru firmele aflate la inceput de drum, solicitarea unui aport propriu ar putea reprezenta un impediment.

BT Mic pariaza pe finantarea unui segment de clienti care au in general usile inchise la banci. Cu un sistem de garantii flexibile, avans zero si documentatie minima, BT Mic spera sa atraga micii antreprenori, cu minimum 3 luni de activitate, inclusiv din industriile creative, care de obicei nu pot aduce garantii pentru un flux traditional de finantare bancara.

In general, nevoile clientilor care apeleaza la BT Mic se refera la achizitia de marfa, plata furnizorilor sau a altor datorii, renovarea magazinului sau a spatiului de depozitare, chiar extinderea acestora, achizitia unui utilaj sau mijloc de transport nou sau second-hand sau orice poate aduce plus valoare economica pentru afacere.

Suma medie impumutata prin BT Mic este pana in prezent in jurul nivelului de 45.000 lei (10.000 euro).

Sursa foto: Ovidiu Udrescu