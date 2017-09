Obtinerea unei finantari, din partea bancilor din Romania, pentru business-uri reprezinta un proces pe care Marcel Vulpoi, directorul general si fondatorul companiei de consultanta fiscala Vulpoi & Toader Management, il caracterizeaza, intr-un interviu acordat wall-street.ro, ca fiind unul “destul de greoi”, in care 50% din discutii se termina la momentul in care antreprenorilor li se pun pe masa garantiile pe care trebuie sa le ofere.

Reprezentantul companiei de consultanta fiscala este de parere ca atitudinea multor institutii financiare, in ceea ce priveste finantarea afacerilor, nu a evoluat, acestea avand un mod de lucru care nu se axeaza pe potentialul pe care afacerea respectiva o poate avea.

“Procesul obtinerii unei finantari din partea bancilor romanesti este unul destul de greu, deoarece acestea au ramas ancorate in metehnele trecului. Bancile vor, de obicei, garantii care reprezinta un procent prea mare din suma finantabila. In 50% dintre cazuri, discutiile dintre parti se opresc cand vine vorba despre garantii. Bancile solicita totul odata, nu au timp sa urmareasca evolutia unei afaceri, cat de frumos a crescut sau poate creste aceasta”, a precizat Marcel Vulpoi.

O cale de finantare pe care reprezentantul companiei de consultanta fiscala o recomanda este cea a fondurilor europene, pe care acesta o descrie ca fiind un adevarat “Eldorado”( tinut plin de bogatii incantatoare).

“Avem in cadrul companiei divizia de fonduri europene. Le explicam antreprenorilor ca totul tine de profesionalism, avem multe dosare care au fost aprobate la finantare doar in urma unei munci bine facute. Eu daca as activa in domeniul, de exemplu, agricol, m-as grabi sa fac un proiect bun pentru accesarea de fonduri europene. Acestea reprezinta un adevarat Eldorado”, a adaugat Marcel Vulpoi.

Un domeniu la care Romania sta foarte bine si pe care consultantul fiscal il considera atractiv pentru investitori este cel IT, precizand insa ca la nivelul tarii noastre si la nivel regional, numarul investitorilor este unul scazut, antreprenorii ajungand sa fie finantati de multe ori de fonduri de investitii din America sau Marea Britanie.

Consultantul fiscal a declarat, in cadrul FastForward Business Summit, ca vrea sa lanseze in Romania un business care sa ofere firmelor mici si mijlocii posibilitatea de a se proteja de variatiile cursului valutar si de efectele acestora asupra rezultatelor financiare.

Vulpoi & Toader Management, compania condusa de catre Marcel Vulpoi are in portofoliu in jur de 500 firme, gestionate de un numar de 120 de angajati. Pentru anul 2017, cifra de afaceri estimata de catre consultantul financiar este de 2,8 milioane de euro.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu