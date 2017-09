Majorarea ratelor la credite a devenit o certitudine. Cei care au imprumutiri in lei, cu dobanda variabila, actualizabila la trei luni, vor plati rate mai mari la banca, cel putin in urmatorul trimestru. Indicele ROBOR la 3 luni a incheiat luna septembrie la un nivel de 1,58% pe an, aproape dublu fata de cel de la finalul trimestrului trecut, cand a fost de 0,86% pe an.

Dobanzile la creditele in lei se actualizeaza pe baza valorii indicelul din ultima zi a perioadei de referinta, sau prima zi a perioadei urmatoare. Asadar, pentru creditele cu actualizare la trei luni, bancile care iau in calcul valoarea din ultima zi a intervalului precedent, vor actualiza dobanzile pe baza ROBOR la trei luni de vineri, 29 septembrie, respectiv 1,58% pe an. Cele care iau in calcul valoarea din prima zi a intervalului urmator, vor actualiza dobaznile in functie de...