Constituirea si administrarea conturilor de TVA, platile electronice si incasarile sunt oferite gratuit de Banca Transilvania, cu exceptia comisioanelor percepute de BNR si de Transfond, conform comunicatului de presa emis de catre banca.

Persoanele juridice si fizice care platesc taxa pe valoare adaugata si care presteaza servicii sau livreaza bunuri taxabile in Romania vor trebui sa aiba cont de TVA. Acesta este un cont bancar suplimentar, deschis in lei si, la nevoie, in valuta, in care clientii vor primi sumele aferente TVA-ului pentru produsele si serviciile vandute. O alta particularitate este ca din aceste conturi de TVA nu poate fi retras numerar.

Gratuitatile BT pentru antreprenori privind contul de TVA sunt pentru:

Deschiderea si administrarea de cont de TVA

Incasarile intrabancare (din BT in BT) cu ordin de plata

Incasarile si platile cu instrumente de debit (din BT in BT)

Incasarile interbancare cu ordin de plata (din alta banca in BT)

Platile intrabancare efectuate pe canal electronic (din BT in BT)

Incasarile si platile interbancare cu instrumente de debit; in acest caz se percepe doar comision Transfond.

Platile interbancare pe canal electronic; se percep doar comisioanele BNR/Transfond

Depunerile de numerar de catre delegati

Pentru platile intrabancare efectuate la ghiseu (din BT in BT), pana in 31.12.2017 nu vor fi percepute comisioane BT. In ceea ce priveste platile interbancare efectuate la ghiseu (din BT in alta banca), pana in 31.12.2017, nu vor fi percepute comisioane BT, doar comisioane BNR/Transfond.

Ca exceptie, in cazul platii TVA-ului propriu – inclusiv TVA vama - catre Bugetul de Stat, realizata la ghiseu sau electronic, plata va fi comisionata conform comisioanelor BT actuale.

Clientii care beneficiaza de Pachetul Nelimitat in Reteaua BT - cu sau fara extraoptiuni - vor putea deschide la Banca Transilvania conturi de TVA, iar comisioanele vor fi doar cele percepute de BNR/Transfond. Operatiunile aferente nu vor afecta numarul de tranzactii din extraoptiunea de care beneficiaza clientul BT.